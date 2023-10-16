Як отримати знижку на газ й платити менше

Станом на зараз, компанія "Нафтогаз" є постачальником останньої надії. Цей регулятор обслуговує понад 98% споживачів газу в Україні.

Як отримати знижку на газ

До 30 квітня 2024 року українці, яких обслуговує "Нафтогаз" платитимуть сталий – "фіксований" тариф – 7,96 гривні за кубометр газу. Регулятор вирішив запровадити цікаву пропозицію для своїх споживачів: можливсть отримати знижку на комуналку.

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Основне правило для отримання вигоди – сплата газу до кожного 15 числа наступного місяця. Платіжки необхідно закривати онлайн, офлайн знижка не надається. Таке рішення "Нафтогаз" вирішив запровадити для того, щоб більша кількість людей сплачували рахунки дистанційно.

Сума знижки – 1%. Однак, для домогосподарств, де газ використовується для опалення, приготування їжі і господарчих витрат, це доволі значна сума. Поза тим, що ви можете розраховуватися за спожитий газ на сайті, також здійснити оплату онлайн можна у месенджерах (чат-боти Viber та Тelegram).

Тарифи на газ в Україні зараз

"Нафтогаз" покриває 98% ринку, 2% займають інші регулятори. Попри це, усі компанії вказували про намір не збільшувати тариф на газ до кінця опалювального сезону.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль казав, що Україна накопичила достатню кількість сировини, щоб пройти цю зиму. Щобільше, за його словами, модернізація газових систем продовжується дотепер.