Пільги на комуналку для військових: хто може отримати знижку на тарифи

Українські військовослужбовці мають певні пільги через свої заслуги перед державою. Зокрема це стосується й комунальних платежів.

Які пільги мають військовослужбовці в Україні

Водночас пільги доступні не тільки для учасників бойових дій, а ще й ветеранів війни та членів сімей загиблих, пише 24 канал з посиланням на Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

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До списку пільг входять:

управління багатоквартирним будинком;

постачання та розподілу природного газу, електричної енергії, з постачання гарячої води, теплової енергії для опалення;

централізованого водопостачання, централізованого водовідведення;

вивезення сміття;

придбання твердого палива і скрапленого газу.

Хто з військових може отримати пільги

Пільги, що надають захисникам України, залежать від різних факторів.

Так учасники бойових дій та учасники Революції гідності отримують 75% знижки на оплату житлово-комунальних послуг в межах встановлених норм. Водночас учасники війни можуть отримати 50% знижки на оплату комунальних тарифів.

Особи з інвалідністю внаслідок війни мають 100% знижки. А члени сімей загиблих — 50% знижки.

Як військовим отримати пільги

Для призначення пільги військовим необхідно звернутися до органу Пенсійного Фонду та подати заяву особисто в будь-якому з сервісних центрів ПФУ. Також її можна направити її поштою.

До того ж заяви приймаються у виконавчих органах сільських, селищних, міських рад відповідних громад або військових адміністрацій та ЦНАПах.

Зауважте! Крім того, також заявки приймаються через портал електронних послуг ПФУ та через мобільний додаток Пенсійного фонду.

Які документи потрібні для оформлення пільг

Для оформлення пільг на оплату комунальних слід надати такі документи:

паспорт;

документ, що підтверджує право на пільгу (наприклад, посвідчення УБД);

обліковий номер реєстраційної картки платника податків.

Зверніть увагу! До того ж у заяві зазначаються реквізити організацій, які надають послуги, та особові рахунки в них.

Як оформити пільгу, якщо військовий перебуває на фронті

Якщо військовослужбовець, який має відповідний статус, перебуває на фронті, в госпіталі, чи з інших причин не може особисто подати заяву, то це можуть зробити члени його родини, на яких поширюється пільга.

Для цього потрібно долучити документ, який підтверджує родинний зв’язок осіб, тобто свідоцтво про одруження, свідоцтво про народження тощо.

Важливо! Пенсійний фонд розгляне заяву протягом 10 днів та протягом 3-х днів повідомить про прийняте рішення.

Як надаються пільги

Пільги на оплату житлово-комунальних послуг надаються у грошовій формі.

Тому людина має щомісяця самостійно сплачувати повну вартість житлово-комунальних послуг. Тоді як Пенсійний фонд виплачує кошти на банківський рахунок, який відкритий в уповноваженому банку, або через Укрпошту.

Зверніть увагу! Спосіб виплати зазначається у заяві.