Які послуги тепер будуть доступні для військових

Уряд продовжує цифровізувати послуги, що необхідні для діючих та колишніх військових, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Продовжуємо цифровізацію послуг для діючих і колишніх військовослужбовців та їхніх рідних. Знімаємо перепони, пришвидшуємо процеси, даємо людям можливість скористатися своїми правами без тяганини та бюрократії.

Тепер через Дію військовим можна буде оформити:

пільги на житлово-комунальні послуги;

заяву на отримання засобів для реабілітації;

грошову допомогу, що надається пораненим;

інвалідність, отриману внаслідок війни;

пенсію по інвалідності.

Зверніть увагу! Через застосунок Дія також можна буде оформити ті послуги, на які мають право родичі загиблих воїнів.