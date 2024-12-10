Які послуги тепер будуть доступні для військових
Уряд продовжує цифровізувати послуги, що необхідні для діючих та колишніх військових, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля.
Читайте також Податки, ціни та інфляція: які основні зміни відбулися в Україні за 2024 рік
Продовжуємо цифровізацію послуг для діючих і колишніх військовослужбовців та їхніх рідних. Знімаємо перепони, пришвидшуємо процеси, даємо людям можливість скористатися своїми правами без тяганини та бюрократії.
Тепер через Дію військовим можна буде оформити:
- пільги на житлово-комунальні послуги;
- заяву на отримання засобів для реабілітації;
- грошову допомогу, що надається пораненим;
- інвалідність, отриману внаслідок війни;
- пенсію по інвалідності.
Зверніть увагу! Через застосунок Дія також можна буде оформити ті послуги, на які мають право родичі загиблих воїнів.