Какие услуги теперь будут доступны для военных
Правительство продолжает цифровизировать услуги, необходимые для действующих и бывших военных, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дениса Шмыгаля.
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Продолжаем цифровизацию услуг для действующих и бывших военнослужащих и их родных. Снимаем преграды, ускоряем процессы, даем людям возможность воспользоваться своими правами без волокиты и бюрократии.
Теперь через Дию военным можно будет оформить:
- льготы на жилищно-коммунальные услуги;
- заявление на получение средств для реабилитации;
- денежную помощь, которая предоставляется раненым;
- инвалидность, полученную вследствие войны;
- пенсию по инвалидности.
Обратите внимание! Через приложение Дия также можно будет оформить те услуги, на которые имеют право родственники погибших воинов.