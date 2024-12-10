Какие услуги теперь будут доступны для военных

Правительство продолжает цифровизировать услуги, необходимые для действующих и бывших военных, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дениса Шмыгаля.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Продолжаем цифровизацию услуг для действующих и бывших военнослужащих и их родных. Снимаем преграды, ускоряем процессы, даем людям возможность воспользоваться своими правами без волокиты и бюрократии.

Теперь через Дию военным можно будет оформить:

льготы на жилищно-коммунальные услуги;

заявление на получение средств для реабилитации;

денежную помощь, которая предоставляется раненым;

инвалидность, полученную вследствие войны;

пенсию по инвалидности.

Обратите внимание! Через приложение Дия также можно будет оформить те услуги, на которые имеют право родственники погибших воинов.