Какие льготы имеют военнослужащие в Украине

В то же время льготы доступны не только для участников боевых действий, но и ветеранов войны и членов семей погибших, пишет 24 канал со ссылкой на Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты".

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В список льгот входят:

управление многоквартирным домом;

поставки и распределения природного газа, электрической энергии, по поставке горячей воды, тепловой энергии для отопления;

централизованного водоснабжения, централизованного водоотвода централизованного водоотвода;

вывоз мусора;

приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

Кто из военных может получить льготы

Льготы, предоставляемые защитникам Украины, зависят от различных факторов.

Так участники боевых действий и участники Революции достоинства получают 75% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных норм. В то же время участники войны могут получить 50% скидки на оплату коммунальных тарифов.

Лица с инвалидностью вследствие войны имеют 100% скидки. А члены семей погибших - 50% скидки.

Как военным получить льготы

Для назначения льготы военным необходимо обратиться в орган Пенсионного Фонда и подать заявление лично в любом из сервисных центров ПФУ. Также его можно направить его по почте.

К тому же заявления принимаются в исполнительных органах сельских, поселковых, городских советов соответствующих общин или военных администраций и ЦНАПах.

Заметьте! Кроме того, также заявки принимаются через портал электронных услуг ПФУ и через мобильное приложение Пенсионного фонда.

Какие документы нужны для оформления льгот

Для оформления льгот на оплату коммунальных следует предоставить следующие документы:

паспорт;

документ, подтверждающий право на льготу (например, удостоверение УБД);

учетный номер регистрационной карточки налогоплательщика.

Обратите внимание! К тому же в заявлении указываются реквизиты организаций, которые предоставляют услуги, и лицевые счета в них.

Как оформить льготу, если военный находится на фронте

Если военнослужащий, который имеет соответствующий статус, находится на фронте, в госпитале, или по другим причинам не может лично подать заявление, то это могут сделать члены его семьи, на которых распространяется льгота.

Для этого нужно приложить документ, подтверждающий родственную связь лиц, то есть свидетельство о браке, свидетельство о рождении и тому подобное.

Важно! Пенсионный фонд рассмотрит заявление в течение 10 дней и в течение 3-х дней сообщит о принятом решении.

Как предоставляются льготы

Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляются в денежной форме.

Поэтому человек должен ежемесячно самостоятельно оплачивать полную стоимость жилищно-коммунальных услуг. Тогда как Пенсионный фонд выплачивает средства на банковский счет, который открыт в уполномоченном банке, или через Укрпочту.

Обратите внимание! Способ выплаты указывается в заявлении.