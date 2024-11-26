Знижки на комуналку: хто з українців має право на пільги

Деякі українці мають право на пільги та знижки щодо сплати комунальних послуг. Для різних категорій громадян знижки передбачаються від 50% до 100%.

Кому надають пільги на комуналку

Відповідного до чинного законодавства, знижки на комуналку отримують учасники бойових дій, учасники війни, особи з інвалідністю внаслідок війни та члени сімей загиблих, пише 24 канал з посиланням на Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

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Розмір знижки має такий вигляд:

учасники бойових дій — 75% знижки на оплату житлово-комунальних послуг в межах встановлених норм; учасники війни — 50% знижки; особи з інвалідністю внаслідок війни — 100% знижки; члени сімей загиблих — 50% знижки.

На які послуги діють знижки

Українці можуть отримати знижки щодо таких комунальних послуг:

управління багатоквартирним будинком;

постачання та розподілу природного газу, електричної енергії, з постачання гарячої води, теплової енергії для опалення;

централізованого водопостачання, централізованого водовідведення;

вивезення сміття.

придбання твердого палива і скрапленого газу.

Як отримати знижки на комунальні послуги

За призначенням пільги або знижки людині необхідно звернутися до органу Пенсійного Фонду. Зокрема подати заяву можна особисто в будь-якому з сервісних центрів ПФУ або направити її поштою.

Також заяви з необхідними документами приймаються у виконавчих органах сільських, селищних, міських рад відповідних громад або військових адміністрацій чи у ЦНАПах.

Зверніть увагу! Також подати заяву можна через портал електронних послуг ПФУ або через мобільний додаток Пенсійного фонду.

Які документи потрібні для отримання знижки на комуналку

До переліку необхідних документів входять:

документ, що підтверджує право на пільгу (наприклад, посвідчення УБД);

паспорт;

обліковий номер реєстраційної картки платника податків.

Важливо! У заяві мають зазначатися реквізити організацій, які надають послуги та особові рахунки.