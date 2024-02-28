Скільки коштів можна зняти у банкоматах різних банків

На час дії воєнного стану в Україні встановлений ліміт на зняття готівки в банкоматах. Цей ліміт відрізняється залежно від банку, типу картки та індивідуальної угоди клієнта.

Зняття готівки у ПриватБанку

ПриватБанк встановлює певні обмеження на максимальну суму грошей, яку можна зняти, що залежить від кількох факторів.

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Це, зокрема:

Тип картки клієнта. Приватбанк видає різні види карток (кредитні, дебетові та додаткові картки), кожен з яких має свої власні ліміти, які встановлює банк;

Приватбанк видає різні види карток (кредитні, дебетові та додаткові картки), кожен з яких має свої власні ліміти, які встановлює банк; Статус клієнта . Клієнти з високими фінансовими показниками або VIP-клієнти можуть мати більш високі ліміти, ніж клієнти з нижчим статусом;

. Клієнти з високими фінансовими показниками або VIP-клієнти можуть мати більш високі ліміти, ніж клієнти з нижчим статусом; Індивідуальні домовленості з банком. Це можуть бути угоди про збереження, кредит або інші фінансові послуги, які надає Приватбанк.

Максимальна сума виведення готівки з банкомата Приватбанку складає 20 000 тисяч гривень за три години при умові наявності картки Приватбанку.

! Ліміт на виведення готівки без наявності картки становить 4 000 гривень за одну операцію. На добу доступно 20 000 тисяч гривень. Максимальна кількість операцій зняття готівки на добу — п'ять операцій.

Співробітники Приватбанку вказують, що при першому знятті без картки діє обмеження - доступна лише одна операція протягом 24 годин, при цьому максимальна сума зняття становить 4000 гривень.

Скільки можна зняти з Monobank

Клієнти Монобанку також мають можливість витягти кошти зі своїх рахунків. Готівку можна взяти з банкоматів партнерських банків, таких як:

А-Банк;

Універсал Банк;

Укргазбанк;

терміналів, наприклад, City24.

Комісія за цю операцію складатиме 0,9% від суми для власних коштів і 4% для кредитних.

Згідно з рішенням Національного банку, у 2024 році встановлені тимчасові обмеження на зняття готівки.

У гривні доступно до 100 тисяч на день.

За кордоном — до 12 500 гривень на тиждень (від понеділка до неділі).

Ліміт на операції карткою в гривнях за кордоном — до 100 тисяч гривень на місяць.

Скільки можна зняти у банкоматі Ощадбанку

! Можливі обмеження на видачу готівки в самому банкоматі. Деякі з них можуть видавати лише по 1 тисячі гривень за один раз, або навіть менше. У цьому випадку можна спробувати взяти гроші в інших банкоматах або звернутися до каси партнерського банку.

Власникам рахунку "Моя картка" доступно зняття готівки до 20 тисяч гривень на місяць без комісії. Однак, якщо сума перевищує цей ліміт, потрібно буде сплатити комісію у розмірі 1%.

Варто зауважити, що картки Ощадбанку не рекомендується використовувати для зняття великих сум готівки.

Скільки готівки можна зняти у ПУМБ

Максимальна сума, яку можна взяти за одним зняттям з ВсеКарти у банкоматі ПУМБ — 10 тисяч гривень. Кількість операцій на добу — до 10. Таким чином, шляхом кількох знімань можна взяти максимальний денний ліміт, встановлений Національним банком у 100 тисяч гривень.