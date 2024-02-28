Зняття готівки у ПриватБанку

ПриватБанк встановлює певні обмеження на максимальну суму грошей, яку можна зняти, що залежить від кількох факторів.

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Це, зокрема:

Тип картки клієнта. Приватбанк видає різні види карток (кредитні, дебетові та додаткові картки), кожен з яких має свої власні ліміти, які встановлює банк;

Приватбанк видає різні види карток (кредитні, дебетові та додаткові картки), кожен з яких має свої власні ліміти, які встановлює банк; Статус клієнта . Клієнти з високими фінансовими показниками або VIP-клієнти можуть мати більш високі ліміти, ніж клієнти з нижчим статусом;

. Клієнти з високими фінансовими показниками або VIP-клієнти можуть мати більш високі ліміти, ніж клієнти з нижчим статусом; Індивідуальні домовленості з банком. Це можуть бути угоди про збереження, кредит або інші фінансові послуги, які надає Приватбанк.

Максимальна сума виведення готівки з банкомата Приватбанку складає 20 000 тисяч гривень за три години при умові наявності картки Приватбанку.

Важливо! Ліміт на виведення готівки без наявності картки становить 4 000 гривень за одну операцію. На добу доступно 20 000 тисяч гривень. Максимальна кількість операцій зняття готівки на добу — п'ять операцій.

Співробітники Приватбанку вказують, що при першому знятті без картки діє обмеження - доступна лише одна операція протягом 24 годин, при цьому максимальна сума зняття становить 4000 гривень.

Скільки можна зняти з Monobank

Клієнти Монобанку також мають можливість витягти кошти зі своїх рахунків. Готівку можна взяти з банкоматів партнерських банків, таких як:

А-Банк;

Універсал Банк;

Укргазбанк;

терміналів, наприклад, City24.

Комісія за цю операцію складатиме 0,9% від суми для власних коштів і 4% для кредитних.

Згідно з рішенням Національного банку, у 2024 році встановлені тимчасові обмеження на зняття готівки.

У гривні доступно до 100 тисяч на день.

За кордоном — до 12 500 гривень на тиждень (від понеділка до неділі).

Ліміт на операції карткою в гривнях за кордоном — до 100 тисяч гривень на місяць.

Важливо! Можливі обмеження на видачу готівки в самому банкоматі. Деякі з них можуть видавати лише по 1 тисячі гривень за один раз, або навіть менше. У цьому випадку можна спробувати взяти гроші в інших банкоматах або звернутися до каси партнерського банку.

Скільки можна зняти у банкоматі Ощадбанку

Власникам рахунку "Моя картка" доступно зняття готівки до 20 тисяч гривень на місяць без комісії. Однак, якщо сума перевищує цей ліміт, потрібно буде сплатити комісію у розмірі 1%.

Варто зауважити, що картки Ощадбанку не рекомендується використовувати для зняття великих сум готівки.

Скільки готівки можна зняти у ПУМБ

Максимальна сума, яку можна взяти за одним зняттям з ВсеКарти у банкоматі ПУМБ — 10 тисяч гривень. Кількість операцій на добу — до 10. Таким чином, шляхом кількох знімань можна взяти максимальний денний ліміт, встановлений Національним банком у 100 тисяч гривень.