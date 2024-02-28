Зняття готівки у ПриватБанку
ПриватБанк встановлює певні обмеження на максимальну суму грошей, яку можна зняти, що залежить від кількох факторів.
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Це, зокрема:
- Тип картки клієнта. Приватбанк видає різні види карток (кредитні, дебетові та додаткові картки), кожен з яких має свої власні ліміти, які встановлює банк;
- Статус клієнта. Клієнти з високими фінансовими показниками або VIP-клієнти можуть мати більш високі ліміти, ніж клієнти з нижчим статусом;
- Індивідуальні домовленості з банком. Це можуть бути угоди про збереження, кредит або інші фінансові послуги, які надає Приватбанк.
Максимальна сума виведення готівки з банкомата Приватбанку складає 20 000 тисяч гривень за три години при умові наявності картки Приватбанку.
Співробітники Приватбанку вказують, що при першому знятті без картки діє обмеження - доступна лише одна операція протягом 24 годин, при цьому максимальна сума зняття становить 4000 гривень.
Скільки можна зняти з Monobank
Клієнти Монобанку також мають можливість витягти кошти зі своїх рахунків. Готівку можна взяти з банкоматів партнерських банків, таких як:
- А-Банк;
- Універсал Банк;
- Укргазбанк;
- терміналів, наприклад, City24.
- Комісія за цю операцію складатиме 0,9% від суми для власних коштів і 4% для кредитних.
Згідно з рішенням Національного банку, у 2024 році встановлені тимчасові обмеження на зняття готівки.
- У гривні доступно до 100 тисяч на день.
- За кордоном — до 12 500 гривень на тиждень (від понеділка до неділі).
- Ліміт на операції карткою в гривнях за кордоном — до 100 тисяч гривень на місяць.
Скільки можна зняти у банкоматі Ощадбанку
Власникам рахунку "Моя картка" доступно зняття готівки до 20 тисяч гривень на місяць без комісії. Однак, якщо сума перевищує цей ліміт, потрібно буде сплатити комісію у розмірі 1%.
Варто зауважити, що картки Ощадбанку не рекомендується використовувати для зняття великих сум готівки.
Скільки готівки можна зняти у ПУМБ
Максимальна сума, яку можна взяти за одним зняттям з ВсеКарти у банкоматі ПУМБ — 10 тисяч гривень. Кількість операцій на добу — до 10. Таким чином, шляхом кількох знімань можна взяти максимальний денний ліміт, встановлений Національним банком у 100 тисяч гривень.