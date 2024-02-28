Снятие наличных в ПриватБанке

ПриватБанк устанавливает определенные ограничения на максимальную сумму денег, которую можно снять, что зависит от нескольких факторов.

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Это, в частности:

Тип карты клиента. Приватбанк выдает различные виды карт (кредитные, дебетовые и дополнительные карты), каждый из которых имеет свои собственные лимиты, которые устанавливает банк;

Приватбанк выдает различные виды карт (кредитные, дебетовые и дополнительные карты), каждый из которых имеет свои собственные лимиты, которые устанавливает банк; Статус клиента . Клиенты с высокими финансовыми показателями или VIP-клиенты могут иметь более высокие лимиты, чем клиенты с более низким статусом;

. Клиенты с высокими финансовыми показателями или VIP-клиенты могут иметь более высокие лимиты, чем клиенты с более низким статусом; Индивидуальные договоренности с банком. Это могут быть соглашения о сохранении, кредит или другие финансовые услуги, которые предоставляет Приватбанк.

Максимальная сумма вывода наличных из банкомата Приватбанка составляет 20 000 тысяч гривен за три часа при условии наличия карты Приватбанка.

Важно! Лимит на вывод наличных без наличия карты составляет 4 000 гривен за одну операцию. В сутки доступно 20 000 тысяч гривен. Максимальное количество операций снятия наличных в сутки - пять операций.

Сотрудники Приватбанка указывают, что при первом снятии без карты действует ограничение - доступна лишь одна операция в течение 24 часов, при этом максимальная сумма снятия составляет 4000 гривен.

Сколько можно снять с Monobank

Клиенты Монобанка также имеют возможность извлечь средства со своих счетов. Наличные можно взять из банкоматов партнерских банков, таких как:

А-Банк;

Универсал Банк;

Укргазбанк;

терминалов, например, City24.

Комиссия за эту операцию будет составлять 0,9% от суммы для собственных средств и 4% для кредитных.

Согласно решению Национального банка, в 2024 году установлены временные ограничения на снятие наличных.

В гривне доступно до 100 тысяч в день.

За рубежом - до 12 500 гривен в неделю (с понедельника по воскресенье).

Лимит на операции картой в гривнах за рубежом - до 100 тысяч гривен в месяц.

Важно! Возможны ограничения на выдачу наличных в самом банкомате. Некоторые из них могут выдавать лишь по 1 тысяче гривен за один раз, или даже меньше. В этом случае можно попробовать взять деньги в других банкоматах или обратиться в кассу партнерского банка.

Сколько можно снять в банкомате Ощадбанка

Владельцам счета "Моя карта" доступно снятие наличных денег до 20 тысяч гривен в месяц без комиссии. Однако, если сумма превышает этот лимит, нужно будет оплатить комиссию в размере 1%.

Стоит заметить, что карты Ощадбанка не рекомендуется использовать для снятия крупных сумм наличных.

Сколько наличных можно снять в ПУМБ

Максимальная сумма, которую можно взять за одним снятием с ВсеКарты в банкомате ПУМБ - 10 тысяч гривен. Количество операций в сутки - до 10. Таким образом, путем нескольких съемок можно взять максимальный дневной лимит, установленный Национальным банком в 100 тысяч гривен.