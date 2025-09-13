Бездарна гра, – економіст пояснив, навіщо Трамп зняв санкції з білоруської авіакомпанії
- США зняли санкції з білоруської авіакомпанії "Бєлавіа", щоб відтягнути союзників Росії.
- Ігор Ліпсіц вважає цю стратегію США невдалою, оскільки вона не завадить союзу Росії з Білоруссю та Китаєм.
США зняли санкції з білоруської авіакомпанії "Бєлавіа". Це спроба американців відтягнути від Росії її союзників. Зокрема, Білорусь та Китай.
Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив доктор економічних наук Ігор Ліпсіц. За його словами, це погана гра, якою США нічого не досягнуть.
"Це спроба США відтягнути Росію від Китаю, Білорусі. Для того, щоб далі Москва відтягнулась від КНР і захотіла дружити зі Штатами. Приблизно так. Це доволі бездарна гра", – припустив він.
Чому гра США невдала?
Ігор Ліпсіц зазначив, що для Білорусі це можливість заробити. Наприклад, на тому, щоб вони принаймні могли купувати для себе запасні частини для літаків та перепродавати у Росію з хорошим доходом. Москва сама напряму купувати не може, а через "Белавіа" це цілком можливо.
Це невдала гра. Не думаю, що у якийсь спосіб вони зможуть вбити клин між Росією та Білоруссю. Олександр Лукашенко дуже відомий тим, що він готовий дружити і з Росією, і з Заходом, тим самим поповнювали власну кишеню за допомогою усіх можливих джерел,
– підкреслив доктор економічних наук.
На його думку, США у такий спосіб нічого не досягнуть. Однак американці намагаються зіграти цю гру, відтягнути союзника від Росії, цим ослабити Китай.
Що відомо про зняття санкцій з Білорусі?
Ще у лютому радник лідерки опозиції Білорусі Світлани Тихановської Франак Вячорка розповідав, що адміністрація Дональда Трампа може послабити санкції проти Білорусі. Водночас самопроголошений президент Олександр Лукашенко має виконати умови угоди.
Зокрема, мовилося про зняття обмежень не тільки з військово-промислового комплексу, але й з 280 державних підприємств. Вже тоді зазначалося про зняття санкцій на пасажирські перевезення, зокрема, з національної білоруської авіакомпанії "Бєлавіа".
11 вересня стало відомо, що після візиту спецпредставника Дональда Трампа Джона Коула до Мінська стало відомо, що США зняли санкції з білоруської авіакомпанії "Бєлавіа". Американський лідер ухвалив це рішення після телефонної розмови з Олександром Лукашенком. Таким рішенням Штати нібито хочуть нормалізувати двосторонні відносини з Білоруссю.