Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив доктор економічних наук Ігор Ліпсіц. За його словами, це погана гра, якою США нічого не досягнуть.

"Це спроба США відтягнути Росію від Китаю, Білорусі. Для того, щоб далі Москва відтягнулась від КНР і захотіла дружити зі Штатами. Приблизно так. Це доволі бездарна гра", – припустив він.

Чому гра США невдала?

Ігор Ліпсіц зазначив, що для Білорусі це можливість заробити. Наприклад, на тому, щоб вони принаймні могли купувати для себе запасні частини для літаків та перепродавати у Росію з хорошим доходом. Москва сама напряму купувати не може, а через "Белавіа" це цілком можливо.

Це невдала гра. Не думаю, що у якийсь спосіб вони зможуть вбити клин між Росією та Білоруссю. Олександр Лукашенко дуже відомий тим, що він готовий дружити і з Росією, і з Заходом, тим самим поповнювали власну кишеню за допомогою усіх можливих джерел,

– підкреслив доктор економічних наук.

На його думку, США у такий спосіб нічого не досягнуть. Однак американці намагаються зіграти цю гру, відтягнути союзника від Росії, цим ослабити Китай.

Що відомо про зняття санкцій з Білорусі?