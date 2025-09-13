США сняли санкции с белорусской авиакомпании "Белавиа". Это попытка американцев оттянуть от России ее союзников. В частности, Беларусь и Китай.

Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил доктор экономических наук Игорь Липсиц. По его словам, это плохая игра, которой США ничего не достигнут.

"Это попытка США оттянуть Россию от Китая, Беларуси. Для того, чтобы дальше Москва оттянулась от КНР и захотела дружить со Штатами. Примерно так. Это довольно бездарная игра", – предположил он.

Почему игра США неудачная?

Игорь Липсиц отметил, что для Беларуси это возможность заработать. Например, на том, чтобы они по крайней мере могли покупать для себя запасные части для самолетов и перепродавать в Россию с хорошим доходом. Москва сама напрямую покупать не может, а через "Белавиа" это вполне возможно.

Это неудачная игра. Не думаю, что каким-то образом они смогут вбить клин между Россией и Беларусью. Александр Лукашенко очень известен тем, что он готов дружить и с Россией, и с Западом, тем самым пополняли собственный карман с помощью всех возможных источников,

– подчеркнул доктор экономических наук.

По его мнению, США таким образом ничего не достигнут. Однако американцы пытаются сыграть эту игру, оттянуть союзника от России, этим ослабить Китай.

Что известно о снятии санкций с Беларуси?