Политтехнолог Михаил Шейтельман озвучил 24 Каналу мнение, что непонятно почему Трамп сделал с Беларусью то, что сделал, в частности, поздравил Лукашенко с днем рождения и снял санкции с "Белавиа".

Важно Учения России и Беларуси "Запад-2025": решится ли Путин атаковать НАТО и при чем здесь ядерка

Что Трамп написал в письме Лукашенко?

Шейтельман рассказал, что эти действия не связаны с тем, что Лукашенко дал гарантии того, что во время учений с территории Беларуси не будет нападения на страны Европы. Лукашенко не может управлять своей территорией. Россия как захочет, так и будет вести себя на этой территории. Он спокойно допустил вторжение в Украину со своей территории или удар дронами по Польше, в частности, и с территории Беларуси.

К сожалению, это письмо и события 11 сентября в Минске стали на моей памяти самым большим позором США. Тогда было 2 уникальных события, совпавших во времени. Первое связано с письмом и поздравлением Лукашенко с днем рождения, второе – связано с "Белавиа",

– отметил политтехнолог.

Он продолжил, что Трамп поздравил Лукашенко с днем рождения 11 сентября. Однако 11 сентября день рождения не у Лукашенко, а у Тихановской – законно избранного президента Беларуси большинством голосов белорусов. Трамп почему-то поздравляет не ее, а человека, захватившего власть силой, посадив в тюрьму всех сторонников Тихановской, в частности, ее мужа.

"К тому же, Трамп поздравляет Лукашенко с днем рождения, который был у него 2 недели назад. То есть, в день рождения Тихановской, поздравляют Лукашенко. Текст этого письма вообще ужасный, потому что там Трамп поздравляет Лукашенко с победой Соболенко на чемпионате США по теннису. Мол, выиграла белоруска, но она не белорусская спортсменка, а нейтральная, потому что белорусам запрещены выступления на теннисных турнирах", – отметил Шейтельман.

По его словам, Трамп в письме пишет, что у белорусов и американцев одни и те же желания, они вместе будут к ним идти. Планы белорусского руководства известны – преследования, пытки оппозиционеров, производство оружия для россиян, лечение российских раненых, использование территории для агрессии против других стран и наверняка у американцев такие же планы.

Почему снятие санкций с "Белавиа" позорно?

Как отметил Шейтельман, санкции с "Белавиа" тоже сняты 11 сентября. Здесь уже речь идет не о США, а о том, что этот день вошел в историю, как день атаки на США. Тогда воздушные пираты захватили самолеты и на них влетали в гражданские здания. Компания "Белавиа" напрямую связана с воздушными пиратами. Именно авиационные службы Беларуси похитили самолет Ryanair по приказу Лукашенко.

Они похитили из него пассажиров, посадив самолет в Минске истребителями. И с этих людей сейчас снимают санкции. Непонятно, как с них вообще можно снимать санкции, а особенно авиационные, еще и 11 сентября,

– подчеркнул политтехнолог.

Он сказал, что это не объяснит, видимо, и окружение Трампа.

Как Трамп удивил своими действиями мир?

Политтехнолог подчеркнул, что Трамп изменил позицию США в мире. Было понятно, что к этому идет, было много разговоров, но они шатались и прекращались. Теперь за одни сутки Трамп снял санкции с воздушных пиратов и террористов, в лице Лукашенко. Поздравил его с днем рождения. Предал всех сторонников белорусской оппозиции, признавая Беларусь, Лукашенко и "Белавиа".

"Он предал беженцев, замученных, репрессированных, избитых лично Лукашенко. Санкции против "Белавиа", кстати, принимались не в 2020 году из-за революции, а из-за пыток и убийства оппозиционеров. Трамп предал память тех убитых. Трамп показал, что он не на стороне демократии, не на стороне свободы, а на стороне диктаторов", – рассказал Шейтельман.

Он добавил, что Трамп перешел на сторону диктаторов окончательно. К сожалению, таковы последствия его президентства.

Отношения США и Беларуси: последние новости