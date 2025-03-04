ЄС хоче використати російські активи як гарантію миру в Україні

Європейські лідери розглядають можливість використання заморожених російських активів як гарантію дотримання миру в Україні. Йдеться про суму в понад 200 мільярдів євро.

В ЄС обговорюють конфіскацію росактивів

Франція та Німеччина, які раніше виступали проти повної конфіскації активів, обговорюють із Великою Британією та іншими країнами варіанти використання цих коштів, передає 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Зокрема, йдеться про ідею арешту активів у разі порушення Москвою майбутньої угоди про припинення вогню. Такі пропозиції спрямовані на забезпечення безпеки України після завершення конфлікту.

Зауважте! Прихильники угоди про припинення вогню розглядають її як механізм, який змусить Росію дотримуватися умов мирного врегулювання та надасть Україні додаткові гарантії безпеки.

Європейські лідери підтримують конфіскацію активів

Європейський центральний банк висловив занепокоєння щодо можливого підриву статусу євро як надійної резервної валюти, оскільки більшість заморожених російських активів номіновані саме в євро.

Втім, більшість європейських лідерів підтримують конфіскацію російських активів, попри труднощі, які пов'язані з цим процесом:

Під час нещодавніх переговорів із Дональдом Трампом президент Франції Еммануель Макрон заявив, що негайне вилучення активів не відповідатиме міжнародному праву. Проте ці кошти можуть стати важливим елементом майбутніх мирних переговорів.

У Німеччині можливий майбутній канцлер Фрідріх Мерц розглядає можливість підтримки конфіскації російських активів, узгоджуючи позицію з чинним канцлером Олафом Шольцом перед самітом ЄС 6 березня.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер 3 березня повідомив, що Лондон аналізує варіанти використання заморожених активів. Він наголосив, що прибутки від цих активів уже використовуються для підтримки України, зокрема через новий кредитний пакет у 2,26 мільярда фунтів стерлінгів, який був погоджений із президентом Володимиром Зеленським.

Зауважте! Переговори активізувалися на тлі зростання дипломатичних зусиль європейських країн, зокрема Франції та Великої Британії, щодо розробки мирного плану для України. Це стало реакцією на рішення президента США Дональда Трампа розпочати окремі переговори з Москвою для припинення війни.