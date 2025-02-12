Як змінилась допомога на дітей з інвалідністю у 2025 році

Держава надає допомогу дітям з інвалідністю. Також на спеціальні виплати мають право люди з інвалідністю з дитинства І, ІІ, ІІІ групи.

Виплати на людей з інвалідністю дитинства у 2025 році

Оскільки у 2025 році прожитковий мінімум не зростав, виплати для осіб з інвалідністю залишатимуться такі є як і торік, повідомляє 24 Канал з посиланням на Держдепартамент соцзахисту.

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Державна соцдопомога, залежно від категорії до якої належить особа, призначається у таких розмірах:

особам з інвалідністю з дитинства І групи надається 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність – 2 361 гривні;

надається 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність – 2 361 гривні; особам з інвалідністю з дитинства II групи – 80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність – 1 889 гривні;

– 80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність – 1 889 гривні; особам з інвалідністю з дитинства III групи – 60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність – 1 417 гривень.

Зверніть увагу! Діти з інвалідністю віком до 18 років мають отримувати 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність – 1 653 гривні.

До вказаної виплати також призначається надбавка за догляд за дітьми з інвалідністю. Якщо дитина належить підгрупи А надається:

для дитини з інвалідністю віком до 6 років надається виплата у розмірі 200% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку – 5 126 гривень;

надається виплата у розмірі 200% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку – 5 126 гривень; з інвалідністю віком від 6 до 18 років – 200% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку – 6 392 гривні.

На іншу дитину надається така виплата: