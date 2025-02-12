Виплати на людей з інвалідністю дитинства у 2025 році
Оскільки у 2025 році прожитковий мінімум не зростав, виплати для осіб з інвалідністю залишатимуться такі є як і торік, повідомляє 24 Канал з посиланням на Держдепартамент соцзахисту.
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Державна соцдопомога, залежно від категорії до якої належить особа, призначається у таких розмірах:
- особам з інвалідністю з дитинства І групи надається 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність – 2 361 гривні;
- особам з інвалідністю з дитинства II групи – 80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність – 1 889 гривні;
- особам з інвалідністю з дитинства III групи – 60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність – 1 417 гривень.
Зверніть увагу! Діти з інвалідністю віком до 18 років мають отримувати 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність – 1 653 гривні.
До вказаної виплати також призначається надбавка за догляд за дітьми з інвалідністю. Якщо дитина належить підгрупи А надається:
- для дитини з інвалідністю віком до 6 років надається виплата у розмірі 200% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку – 5 126 гривень;
- з інвалідністю віком від 6 до 18 років – 200% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку – 6 392 гривні.
На іншу дитину надається така виплата:
- якщо дитина з інвалідністю віком до 6 років – 50% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку – 1 281,5 гривні;
- з інвалідністю віком від 6 до 18 років – 50% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку – 1 598 гривень.