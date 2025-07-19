Надбавки та премії: як зростають зарплати держслужбовців у 2025 році
- У 2025 році зарплата держслужбовців формується за новими правилами з урахуванням єдиної класифікації посад.
- Зарплата складається з посадового окладу, надбавок за вислугу років (до 30%) та за ранг, а також включає місячні, квартальні та річні премії з обмеженням.
У 2025 році виплати держслужбовцям мають низку особливостей: від посадових окладів до премій. Зарплата складається з кількох компонентів, частина з яких має чітко визначені обмеження.
Яка зарплата у держслужбовців у 2025 році?
У 2025 році зарплата державних службовців формується за новими правилами, прописаними в законі №4282-IX. Вона базується на єдиній класифікації посад, яку встигли впровадити більшість держорганів за останні півтора року, розповідає 24 Канал.
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Додатково держслужбовцям надають гарантійні та компенсаційні виплати, які не входять до зарплати і не залежать від її розміру. Це, зокрема, компенсації за роботу з держтаємницею, матеріальна допомога на соцпитання, виплати під час щорічної відпустки та інші, гарантовані законом.
З чого складається зарплата держслужбовця?
Зарплата держслужбовця складається зі сталих і змінних частин. До сталої зарплати входять:
- посадовий оклад;
- надбавка за вислугу років;
- надбавка за ранг держслужбовця.
Однак надбавка за вислугу років у 2025 році становить 2% від посадового окладу за кожен рік служби, але не більше 30% окладу. Це стало обов’язковою нормою, а не рекомендацією.
Важливо! Щодо надбавок за ранг, для держслужбовців встановлені фіксовані суми від 200 до 1 000 гривень залежно від рангу: від 1-го (найвищий) до 9-го (найнижчий).
Водночас варіативна (змінна) частина включає:
- місячні або квартальні премії за особистий внесок у роботу;
- премії за підсумками річного оцінювання діяльності.
Який розмір премій у держслужбовців
Розмір премій для держслужбовців законодавчо обмежений: місячна премія не може перевищувати 30% від окладу за відпрацьований місяць, квартальна – до 90% від окладу за квартал, а річна премія не більше 30% від річної зарплати.