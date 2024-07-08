Долар по 50 гривень: чи ймовірне таке зростання валюти в найближчі роки

3 липня Національний банк встановив офіційний курс гривні на рівні 40,74 гривні за долар. Це стало новим історичним максимумом для України.

Які нові валютні орієнтири долара

У оприлюдненій Кабміном Бюджетній декларації на період 2025–2027 років вказаний середньорічний курс гривні від 45 гривень за долар у 2025-му, та й аж до 46,4 гривні за долар у 2027-му році.

Читайте також: Гривня знецінилася: чи буде нацвалюта падати надалі

У постанові наголошено, що наведені прогнозні показники на 2025–2027 роки є припущенням, адже розраховані в умовах воєнного часу, високої невизначеності, під час постійних змін зовнішніх і внутрішніх умов економічного розвитку.

З огляду на мінливість соціально-економічної ситуації ці показники можуть бути уточнені та переглянуті як у бік покращення, так і в бік погіршення,

– йдеться у документі.

Який курс прогнозує МВФ

Щобільше, у квітневому звіті World Economic Outlook МВФ розглянув перспективу українського валютного ринку більш детально. Так, середньорічний курс гривні до долара, за думкою міжнародних аналітиків, складатиме: