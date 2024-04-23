Як зміниться економіка України у 2024 році

Попри вторгнення Росії, українська економіка вистояла. Щобільше, з часом вона почала зростати.

Що буде з економікою України

У консенсус-прогнозі за квітень вказано, що зростання українського ВВП у 2024 році очікується на рівні 3,6%. А от економіка, своєю чергою, уповільниться.

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У 2023 році українська економіка зросла на 5,3%. Цьогоріч ситуація буде гіршою, зокрема через невизначеність, яка виникає на фоні подій на фронті. Також вагомим питанням залишається стабільність надання Україні зовнішньої фінансової підтримки.

Міжнародні експерти розділились на два табори, прогнозуючи майбутнє української держави. Основним предметом суперечки залишається кінець російсько-української війни.

Як змінюватиметься економіка України

Деякі експерти вважають, що російсько-українська війна завершиться у 2024 році. Інші ж, прогнозують довшу тривалість бойових дій.

Квітневий консенсус-прогноз бере узагальнені значення з усіх звітів. Експерти, які вважають, що війна закінчиться у 2024 році, очікують ВВП у 2025 році – 5%. А от ті, хто наголошує, що бойові дії триватимуть далі, прогнозують значення – 3,5%.

У 2026 – 2027 роках експерти очікують зростання української економіки. У цей період може збільшитись інвестиційний попит. Попри це, у 2027 році ВВП так і не повернеться до рівня 2021 року.