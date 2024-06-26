Збільшення буде: як зростуть пенсії українців з 1 липня
Джерело:ПФУ
У липні індексації пенсій не заплановано. Проте, виплати деяких пенсіонерів усе ж зростуть. Цьому сприятиме нарахування надбавок.
Як збільшаться пенсії у липні
Завдяки надбавці за віком, у липні зростуть виплати пенсіонерів старше 70 років. Збільшення відбудеться, якщо пенсія особи менша за 10 340,35 гривні.
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Надбавка за віком зараз така:
- для осіб від 70 до 74 років включно – 300 гривень;
- від 75 до 79 років включно – 456 гривень;
- від 80 років – 570 гривень.
Доплата за віком додається до пенсії автоматично. Додатково звертатись у ПФУ непотрібно.Зверніть увагу! Надбавка за віком не сумується, а лише зростає. Тобто, пенсіонер у 77 років отримує 456 гривень, а не 300 + 456 гривень.
У кого ще зростуть виплати
Пенсіонери, які мають погіршений стан здоров'я, можуть отримати спеціальну надбавку. За умови, якщо:
- особа проживає на самоті і має потребу у сторонньому догляді;
- пенсіонер отримує пенсію за віком;
- громадянин старше 80 років.
Розмір цієї надбавки складає 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Зараз це 944 гривні.
Для оформлення цієї надбавки необхідно звернутись у ПФУ. До заяви потрібно додати документи, що підтверджують погіршений стан здоров'я.