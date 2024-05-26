Нові надбавки у червні: як зростуть виплати пенсіонерів в Україні

Українці можуть значно збільшити свої виплати, завдяки надбавкам до пенсії. Деякі з цих доплат будуть надані уже у червні.

Як зміняться пенсії працюючих осіб

У квітні розпочався перерахунок пенсій пенсіонерів що продовжують працювати. Однак, надбавки за новонабутий стаж їм надійдуть лише у червні.

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Така затримка виникла через те, що звіти про сплату ЄСВ за перший квартал 2024 року приймались до 10 травня.

Пенсії автоматично перерахують пенсіонерам, які після призначення / попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та на 1 березня 2024 року набули 24 місяці страхового стажу або які відпрацювали менше ніж 24 місяці, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії пройшло два роки,

– ідеться в повідомленні ПФУ.

У кого ще збільшиться пенсія

Розмір надбавки за кожен рік додаткового стажу складає 23,61 гривні.

Пенсії осіб старше 70 років зростуть, завдяки надбавці за віком. Ця доплата нараховується автоматично, якщо щомісячні виплати пенсіонера менші ніж 10 340,35 гривні.

З часом ця доплата зростає. Її розмір, станом на зараз, такий:

для пенсіонерів від 70 до 74 років включно – 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Така доплата додається до основного розміру пенсії.