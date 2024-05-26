Как изменятся пенсии работающих лиц

В апреле начался перерасчет пенсий пенсионеров продолжающих работать. Однако, надбавки за новоприобретенный стаж им поступят только в июне.

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Такая задержка возникла из-за того, что отчеты об уплате ЕСВ за первый квартал 2024 года принимались до 10 мая.

Пенсии автоматически пересчитают пенсионерам, которые после назначения / предыдущего перерасчета пенсии продолжали работать и на 1 марта 2024 года приобрели 24 месяца страхового стажа или которые отработали менее 24 месяцев, но после назначения или предыдущего перерасчета пенсии прошло два года,

– говорится в сообщении ПФУ.

Обратите внимание! Размер надбавки за каждый год дополнительного стажа составляет 23,61 гривны.

У кого еще увеличится пенсия

Пенсии лиц старше 70 лет вырастут, благодаря надбавке по возрасту. Эта доплата начисляется автоматически, если ежемесячные выплаты пенсионера меньше чем 10 340,35 гривны.

Со временем эта доплата растет. Ее размер, по состоянию на сейчас, такой:

для пенсионеров от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Обратите внимание! Такая доплата добавляется к основному размеру пенсии.