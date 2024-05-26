Як зміняться пенсії працюючих осіб

У квітні розпочався перерахунок пенсій пенсіонерів що продовжують працювати. Однак, надбавки за новонабутий стаж їм надійдуть лише у червні.

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Така затримка виникла через те, що звіти про сплату ЄСВ за перший квартал 2024 року приймались до 10 травня.

Пенсії автоматично перерахують пенсіонерам, які після призначення / попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та на 1 березня 2024 року набули 24 місяці страхового стажу або які відпрацювали менше ніж 24 місяці, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії пройшло два роки,

– ідеться в повідомленні ПФУ.

Зверніть увагу! Розмір надбавки за кожен рік додаткового стажу складає 23,61 гривні.

У кого ще збільшиться пенсія

Пенсії осіб старше 70 років зростуть, завдяки надбавці за віком. Ця доплата нараховується автоматично, якщо щомісячні виплати пенсіонера менші ніж 10 340,35 гривні.

З часом ця доплата зростає. Її розмір, станом на зараз, такий:

для пенсіонерів від 70 до 74 років включно – 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Зверніть увагу! Така доплата додається до основного розміру пенсії.