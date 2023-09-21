Надбавки для українських пенсіонерів: як збільшити пенсію на 800 гривень

Різноманітні доплати призначають пенсіонерам при певних обставинах. Наприклад, якщо особа не може себе самостійно доглядати, вона може отримати грошову компенсацію.

Доплати для пенсіонерів

Пенсію можна збільшити завдяки надбавкам. Деякі з цих доплат оформлюються автоматично інші нараховуються виключно при наявності спеціальної заяви.

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Види доплат до пенсії

За військову службу

Якщо особа має статус учасника бойових дій, вона може отримати надбавку у розмірі 25% від прожиткового мінімуму, при умові, що громадянин втратив працездатність.