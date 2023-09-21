Надбавки для українських пенсіонерів: як збільшити пенсію на 800 гривень
Джерело:ПФУ
Різноманітні доплати призначають пенсіонерам при певних обставинах. Наприклад, якщо особа не може себе самостійно доглядати, вона може отримати грошову компенсацію.
Доплати для пенсіонерів
Пенсію можна збільшити завдяки надбавкам. Деякі з цих доплат оформлюються автоматично інші нараховуються виключно при наявності спеціальної заяви.
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Види доплат до пенсії
- За військову службу
Якщо особа має статус учасника бойових дій, вона може отримати надбавку у розмірі 25% від прожиткового мінімуму, при умові, що громадянин втратив працездатність.
Тобто, якщо збільшується прожитковий мінімум, зростає і надбавка. Ця виплата надається автоматично, якщо ПФУ має відомості про службу особи.
- За станом здоров'я
Ця надбавка надається аби підтримати нормальний рівень життя пенсіонера. Доплату можуть отримати:
- пенсіонери, які не мають працездатних родичів і самостійно проживають після 80 років;
- особи, які не мають зовнішньої підтримки і не можуть себе фінансово забезпечити;
- громадяни, які потребують особливого догляду.
Розмір цієї надбавки – 40% від прожиткового мінімуму, зараз це 837 гривень.
- За віком
Така доплата призначається автоматично і складає:
- від 70 до 74 років включно – 300 гривень;
- від 75 до 80 років – 456 гривень;
- старше 80 років – 570 гривень.