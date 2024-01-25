У кого двічі зростуть пенсії протягом 2024 року

Пенсії деяких українців зросли з 1 січня. Масове збільшення виплат очікується після індексації у березні, також певним категоріям пенсіонерів варто очікувати підвищення у квітні.

У кого збільшилась пенсія

Розмір мінімальної зарплати зріс з 1 січня 2024 року до 7 100 гривень. Відповідно виросли пенсії громадян старше 65 років, які мають повний стаж.

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Станом на тепер, розмір пенсійної виплати вказаної категорії осіб, має складати щонайменше 40% від мінімальної зарплати. Тобто з 1 січня цей показник зріс з 2 680 до 2 840 гривень.

Наступне підвищення мінімальної зарплати очікується у квітні, тоді вона збільшиться з 7 100 до 8 000 гривень. Відповідно, така пенсія складатиме уже 3 200 гривень замість 2 840 гривень.

У кого ще зросли виплати

Станом на 1 січня 2024 року, розмір повного стажу для отримання вказаної пенсії, складає 35 років для чоловіків, 30 – для жінок.

З 1 січня збільшились прожиткові мінімуми для різних категорій осіб. Мінімальна пенсія зросла з 2 093 до 2 361 гривні.

Також, незалежно від загального підвищення виплат, деякі пенсіонери отримали вікову надбавку. Зараз ці доплати такі: