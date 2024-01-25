У кого збільшилась пенсія
Розмір мінімальної зарплати зріс з 1 січня 2024 року до 7 100 гривень. Відповідно виросли пенсії громадян старше 65 років, які мають повний стаж.
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Станом на тепер, розмір пенсійної виплати вказаної категорії осіб, має складати щонайменше 40% від мінімальної зарплати. Тобто з 1 січня цей показник зріс з 2 680 до 2 840 гривень.
Наступне підвищення мінімальної зарплати очікується у квітні, тоді вона збільшиться з 7 100 до 8 000 гривень. Відповідно, така пенсія складатиме уже 3 200 гривень замість 2 840 гривень.
У кого ще зросли виплати
З 1 січня збільшились прожиткові мінімуми для різних категорій осіб. Мінімальна пенсія зросла з 2 093 до 2 361 гривні.
Також, незалежно від загального підвищення виплат, деякі пенсіонери отримали вікову надбавку. Зараз ці доплати такі:
- для громадян від 70 до 74 років включно надають щомісячну надбавку 300 гривень;
- 75 – 79 років включно – 456 гривень;
- більш як 80 років – 570 гривень.