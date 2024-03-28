Нове підвищення: якими будуть пенсії з 1 квітня

Попри березневу індексацію, виплати пенсіонерів знову зростуть у квітні. На це вплине збільшення мінімальної заробітної плати.

Чому зростуть виплати у квітні

З 1 квітня мінімальна зарплата в Україні має зрости до 8 тисяч гривень. Зараз цей показник становить 7 100 гривень.

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Гарантована виплата громадян старше 65 років, які мають повний стаж, рівна 40% від мінімальної зарплати. Відповідно, з квітня мінімум цієї пенсії складатиме уже 3 200 гривень.

Також зміняться пенсійні виплати працюючих пенсіонерів. Ці громадяни отримають надбавку за кожен додатковий рік стажу.

У кого ще зростуть квітневі пенсії

Внаслідок зростання прожиткового мінімуму, надбавка за кожен рік стажу складає уже 23,61 гривні

Збільшаться виплати пенсіонерів, які досягли віку 70 років. Зростання пенсії відбудеться завдяки нарахуванню вікової доплати. Зараз розмір цієї надбавки такий:

громадяни від 70 до 74 років включно мають додатково 300 гривень;

від 75 до 79 років – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Така надбавка додається до пенсії автоматично. Основною умовою є те, що чинна пенсійна виплата громадянина менше за 10 340,35 гривні.