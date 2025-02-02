У кого з пенсіонерів зросте пенсія у лютому
- У лютому пенсіонери з пенсією менше 3 250 гривень отримають спеціальну надбавку в рамках програми ООН.
- Розмір надбавки розраховується як різниця між 3 250 гривень і сумою пенсії.
У лютому частина пенсіонерів отримає спеціальну надбавку. Ця додаткова виплата надається в рамках Всесвітньої продовольчої програми від ООН.
Хто має право на цю надбавку
На цю надбавку мають право пенсіонери, що отримують пенсію менш як 3 250 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.
Читайте також Не дивлячись на санкції, Росія значно збільшила видобуток важливої експортної сировини
Також умовами для отримання цієї виплати є те, що особа:
- проживає у зоні активних або потенційних бойових дій;
- не отримувала з 1 березня 2023 року міжнародної допомоги чи виплат для ВПО.
Розмір такої надбавки розраховується індивідуально. Ця виплата є різницею між 3 250 і сумою пенсії.
Наприклад, якщо особа має пенсійну виплату – 2 900 гривень, розмір надбавки – 350 гривень.
Як отримати цю надбавку
Вказана надбавка додається до пенсії автоматично. Надається ця виплата на основі даних що розміщені у реєстрах.
Зверніть увагу! Кошти надходять пенсіонерам як на банківський рахунок, так і через Укрпошту.