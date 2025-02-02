Кто имеет право на эту надбавку

На эту надбавку имеют право пенсионеры, получающие пенсию менее 3 250 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

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Также условиями для получения этой выплаты является то, что лицо:

проживает в зоне активных или потенциальных боевых действий;

не получало с 1 марта 2023 года международной помощи или выплат для ВПЛ.

Размер такой надбавки рассчитывается индивидуально. Эта выплата является разницей между 3 250 и суммой пенсии.

Например, если лицо имеет пенсионную выплату – 2 900 гривен, размер надбавки – 350 гривен.

Как получить эту надбавку

Указанная надбавка добавляется к пенсии автоматически. Предоставляется эта выплата на основе данных размещенных в реестрах.

Обратите внимание! Средства поступают пенсионерам как на банковский счет, так и через Укрпочту.