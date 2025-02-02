Хто має право на цю надбавку

На цю надбавку мають право пенсіонери, що отримують пенсію менш як 3 250 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

Читайте також Не дивлячись на санкції, Росія значно збільшила видобуток важливої експортної сировини

Також умовами для отримання цієї виплати є те, що особа:

проживає у зоні активних або потенційних бойових дій;

не отримувала з 1 березня 2023 року міжнародної допомоги чи виплат для ВПО.

Розмір такої надбавки розраховується індивідуально. Ця виплата є різницею між 3 250 і сумою пенсії.

Наприклад, якщо особа має пенсійну виплату – 2 900 гривень, розмір надбавки – 350 гривень.

Як отримати цю надбавку

Вказана надбавка додається до пенсії автоматично. Надається ця виплата на основі даних що розміщені у реєстрах.

Зверніть увагу! Кошти надходять пенсіонерам як на банківський рахунок, так і через Укрпошту.