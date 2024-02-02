Підвищення виплат: у кого зростуть пенсії два рази за рік

З 1 січня збільшились виплати деяких пенсіонерів. Масштабне зростання виплат має відбутися у березні під час індексації.

У кого збільшились пенсії у січні

З 1 січня зросли мінімальні виплати пенсіонерів через зростання прожиткового мінімуму. Тепер це значення дорівнює 2 361 гривня замість 2 093 гривень.

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Також збільшились пенсії громадян, які мають повний стаж і, при цьому, вони старше 65 років. Це зростання відбулося, завдяки підвищенню мінімальної зарплати до 7 100 гривень. Зараз така пенсійна виплата складає 2 840 гривень.

Наступне збільшення пенсії очікується у квітні. Тоді мінімальна зарплата стане уже 8 000 гривень, відповідно пенсійна виплата складатиме 3 200 гривень.

Зверніть увагу! Мінімальна пенсія для осіб, які мають повний стаж складає 40% від гарантованої зарплати.

У кого зростуть виплати у лютому

Планового зростання виплат у лютому не передбачається. Однак, пенсії деяких пенсіонерів усе ж збільшаться. Це відбудеться завдяки віковим надбавкам

Зараз доплати за віком такі:

для пенсіонерів віком від 70 до 74 років включно нараховують 300 гривень;

75 – 79 років включно – 456 гривень;

більш як 80 років – 570 гривень.

Ця доплата нараховується автоматично у місяць, коли пенсіонер досягає визначеного віку. Надбавка додається до основного розміру пенсії.