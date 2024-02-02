У кого увеличились пенсии в январе

С 1 января выросли минимальные выплаты пенсионеров из-за роста прожиточного минимума. Теперь это значение равно 2 361 гривна вместо 2 093 гривен.

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Также увеличились пенсии граждан, которые имеют полный стаж и, при этом, они старше 65 лет. Этот рост произошел, благодаря повышению минимальной зарплаты до 7 100 гривен. Сейчас такая пенсионная выплата составляет 2 840 гривен.

Следующее увеличение пенсии ожидается в апреле. Тогда минимальная зарплата станет уже 8 000 гривен, соответственно пенсионная выплата будет составлять 3 200 гривен.

Обратите внимание! Минимальная пенсия для лиц, которые имеют полный стаж составляет 40% от гарантированной зарплаты.

У кого вырастут выплаты в феврале

Планового роста выплат в феврале не предвидится. Однако пенсии некоторых пенсионеров все же увеличатся. Это произойдет благодаря возрастным надбавкам

Сейчас доплаты по возрасту следующие:

для пенсионеров в возрасте от 70 до 74 лет включительно начисляют 300 гривен;

75 – 79 лет включительно – 456 гривен;

более 80 лет – 570 гривен.

Эта доплата начисляется автоматически в месяц, когда пенсионер достигает определенного возраста. Надбавка добавляется к основному размеру пенсии.