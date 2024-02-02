У кого збільшились пенсії у січні
З 1 січня зросли мінімальні виплати пенсіонерів через зростання прожиткового мінімуму. Тепер це значення дорівнює 2 361 гривня замість 2 093 гривень.
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Також збільшились пенсії громадян, які мають повний стаж і, при цьому, вони старше 65 років. Це зростання відбулося, завдяки підвищенню мінімальної зарплати до 7 100 гривень. Зараз така пенсійна виплата складає 2 840 гривень.
Наступне збільшення пенсії очікується у квітні. Тоді мінімальна зарплата стане уже 8 000 гривень, відповідно пенсійна виплата складатиме 3 200 гривень.
У кого зростуть виплати у лютому
Планового зростання виплат у лютому не передбачається. Однак, пенсії деяких пенсіонерів усе ж збільшаться. Це відбудеться завдяки віковим надбавкам
Зараз доплати за віком такі:
- для пенсіонерів віком від 70 до 74 років включно нараховують 300 гривень;
- 75 – 79 років включно – 456 гривень;
- більш як 80 років – 570 гривень.
Ця доплата нараховується автоматично у місяць, коли пенсіонер досягає визначеного віку. Надбавка додається до основного розміру пенсії.