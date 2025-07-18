У кого з пенсіонерів зросте пенсія на майже 600 гривень у серпні

У серпі частина українських пенсіонерів відчує збільшення виплат. Зростання відбуватиметься завдяки нарахуванню доплати за віком.

Хто зможе отримати доплату за віком?

Доплату за віком можуть отримати пенсіонери старше 70 років, повідомляє 24 Канал з посиланням Пенсійний фонд.

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Також умовами для отримання цієї виплати є:

особа отримує пенсію за віком;

має загальну щомісячну пенсійну виплату менш як 10 340,35 гривні.

Надається ця доплата автоматично. Проте, за перший місяць вона нараховується не в повному обсязі, а відповідно до кількості днів після Дня народження (тобто, моменту, коли особа досягає визначеної вікової межі).

Яка доплата за віком у 2025?

Цьогоріч доплата за віком не зростала: