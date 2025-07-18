18 липня, 17:19
У кого з пенсіонерів зросте пенсія на майже 600 гривень у серпні
Основні тези
- У серпні частина українських пенсіонерів отримає збільшення пенсії завдяки нарахуванню доплати за віком.
- Доплату отримають пенсіонери старше 70 років, якщо їх щомісячна пенсійна виплата менш як 10 340,35 гривні.
У серпі частина українських пенсіонерів відчує збільшення виплат. Зростання відбуватиметься завдяки нарахуванню доплати за віком.
Хто зможе отримати доплату за віком?
Доплату за віком можуть отримати пенсіонери старше 70 років, повідомляє 24 Канал з посиланням Пенсійний фонд.
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Також умовами для отримання цієї виплати є:
- особа отримує пенсію за віком;
- має загальну щомісячну пенсійну виплату менш як 10 340,35 гривні.
Надається ця доплата автоматично. Проте, за перший місяць вона нараховується не в повному обсязі, а відповідно до кількості днів після Дня народження (тобто, моменту, коли особа досягає визначеної вікової межі).
Яка доплата за віком у 2025?
Цьогоріч доплата за віком не зростала:
- пенсіонери від 70 до 74 років включно мають право на доплату за віком – 300 гривень;
- особи від 75 до 79 років включно можуть отримати уже – 456 гривень;
- громадяни старше 80 років – 570 гривень.