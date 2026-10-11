У платіжках за газ з'являться зайві куби: кому можуть донарахувати за жовтень

Отримання квитанції за комуналку іноді перетворюється на справжній стрес, особливо коли сума до сплати неприємно дивує. Навіть за умови жорсткої економії блакитного палива цифри у рахунку можуть раптово злетіти вгору.

Чому платіжки за газ зростуть

Головна причина раптового "подорожчання" криється у переході оператора газорозподільної мережі від фактичних показників до розрахункових норм, нагадує "Нафтогаз". Це відбувається тоді, коли споживач забуває передати дані лічильника у визначений період – з 1 по 5 число кожного місяця.

У такому разі компанія нараховує середній обсяг споживання, який часто виявляється значно більшим за реально використані кубометри. Втім, розрахунок за встановленими нормами загрожує не лише забудькуватим клієнтам: цей алгоритм автоматично вмикається для помешкань, де взагалі немає газового лічильника.

Обсяг газу в таких випадках залежить від наявного обладнання.

Наприклад! Для квартири лише з газовою плитою та централізованим гарячим водопостачанням діє мінімальна норма. Але якщо в оселі працює ще й газова колонка або котел для опалення, до розрахунку беруть площу житла та спеціальні коефіцієнти, що суттєво збільшує підсумкову суму.

Що робити, якщо прилад обліку зламався

Технічна несправність лічильника або пропущений термін його обов'язкової повірки – ще один прямий шлях до завищених нарахувань. Оператор мережі має повне право тимчасово перевести такого споживача на розрахунковий спосіб.

Щоб захистити свій гаманець, експерти радять щомісяця фіксувати показники, перевіряти їхнє відображення в особистому кабінеті та не ігнорувати повідомлення від газовиків про необхідність технічного огляду приладу.

Які ще зміни у газових платіжках відбулися нещодавно

Нагадаємо, що з 1 жовтня 2026 року в Україні запрацювали нові правила формування рахунків за блакитне паливо.

Тепер усі оператори зобов'язані надавати квитанції за єдиним стандартом, де обсяг спожитого газу вказується не лише у кубометрах, а й в енергетичних одиницях, про що пише 24 Канал.

Крім того, українцям почали надходити додаткові рахунки за технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем та газового обладнання. Залежно від кількості приладів, вартість таких робіт може варіюватися від 435 до 2000 гривень, і ця послуга оплачується окремо від тарифу на доставку.