Що слід зробити до 3 вересня

Якщо цього не зробити у вказаний термін, то вартість оплати суттєво зросте, про що зазначили у Департаменті правового забезпечення Дніпровської міської ради.

Наголошується, що споживачі повинні подати дані за два дні до закінчення поточного календарного місяця та протягом 1 – 3 числа наступного місяця. Але у цьому випадку дані будуть зараховані за 1 число.

Показники лічильника світла можна передати пізніше. Але тоді на 1 число розраховуються за середньодобовим обсягом споживача.

Якщо з певних причин людина не передала дані лічильника за 2 дні до кінця місяця та протягом 3 днів наступного, то обсяг споживання електроенергії за минулий місяць визначається розрахунковим шляхом– за значенням середньодобового обсягу споживання.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Нагадаємо, що тариф на світло для населення становить 4,32 гривні за кіловат-годину. Його не планують змінювати щонайменше до 31 жовтня 2026 року.

Що ще потрібно зробити щодо лічильників

Передати показники лічильників за газ слід з 1 по 5 число. Тоді вдасться отримати платіжку із коректними нарахуваннями.