Что необходимо сделать до 3 сентября

Если этого не сделать в указанный срок, то стоимость оплаты существенно возрастет, почему сообщили в Департаменте правового обеспечения Днепровского городского совета.

Отмечается, что потребители должны предоставить данные за два дня до окончания текущего календарного месяца и в течение 1–3 числа следующего месяца. Но в этом случае данные будут зачислены на 1 число.

Показания счетчика электроэнергии можно передать позже. Но тогда на 1-е число расчет производится по среднесуточному объему потребления потребителя.

Если по определенным причинам человек не передал данные счетчика за 2 дня до конца месяца и в течение 3 дней следующего, то объем потребления электроэнергии за прошлый месяц определяется расчетным путем – по значению среднесуточного объема потребления.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Напомним, что тариф на электроэнергию для населения составляет 4,32 гривны за киловатт-час. Его не планируют менять как минимум до 31 октября 2026 года.

Что еще нужно сделать в отношении счетчиков

Передавать показания счетчиков газа следует с 1 по 5 число. Тогда удастся получить счет с правильными начислениями.