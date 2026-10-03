Що саме змінилося у газових рахунках з жовтня

З 1 жовтня 2026 року всі оператори газорозподільних мереж зобов'язані формувати платіжки за єдиним стандартом, який розробила НКРЕКП. Тепер споживачі бачитимуть чітку структуру нарахувань, наявність боргів чи переплат, а також зможуть отримувати рахунки за газ та його доставку на одному аркуші.

Важливо розуміти головний нюанс: дві платіжки ніхто не скасовував. Ви й надалі сплачуєте двом різним компаніям – постачальнику (наприклад, "Нафтогазу") та місцевому оператору ГРМ за доставку. Нововведення лише дозволяє друкувати ці два окремі рахунки на одному спільному аркуші паперу для зручності та економії ресурсів.

Які приховані нюанси виявили у нових правилах

Ці зміни – не просто забаганка чиновників, а пряма вимога Директиви ЄС 2024/1788, яка змушує газовиків бути максимально прозорими перед клієнтами.

Відтепер кожна квитанція жорстко поділена на чотири блоки: ідентифікаційний, розрахунковий, технічний та комунікаційний.

У технічному блоці з'явилася важлива деталь – обсяг спожитого газу тепер вказують не лише у звичних кубометрах, а й в енергетичних одиницях .

Це дає змогу оцінити реальну якість та калорійність блакитного палива, за яке ви віддаєте свої гроші. Проте експерти попереджають про своєрідну "пастку" для тих, хто вирішить відмовитися від паперових листів.

Важливо! Якщо ви перейдете на електронну квитанцію в особистому кабінеті, повернутися до паперового формату буде неможливо протягом наступних трьох місяців. Це правило ввели, щоб компанії могли планувати витрати на друк, але для літніх людей, які погано орієнтуються у смартфонах, такий експеримент може стати проблемою.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Чи вплине новий формат на вартість комуналки

Сама зміна зовнішнього вигляду документа жодним чином не б'є по гаманцю і не є прихованим підвищенням цін. Виставлення та доставка рахунка залишаються абсолютно безкоштовними для споживача.

Тарифи на газ також залишаються стабільними. Для 12 мільйонів домогосподарств, які обслуговує "Нафтогаз України", діє тарифний план "Фіксований" – 7,96 гривні за кубометр, який гарантовано не зміниться щонайменше до 30 квітня 2027 року.

Що відомо про зміни до комунальних тарифів

Нагадаємо, що підготовка до цього кроку тривала пів року. НКРЕКП офіційно ухвалила постанову №541 ще 14 квітня 2026 року, давши операторам час до кінця вересня на налаштування систем та укладання договорів.

Паралельно з газовими змінами, з 1 жовтня в Україні запрацювали пільгові тарифи на електроопалення. Домогосподарства з офіційно зареєстрованими установками платитимуть 2,64 гривні за кіловат-годину, якщо вкладуться у ліміт 2000 кіловат-годин на місяць.