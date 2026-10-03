Что именно изменилось в счетах за газ с октября

С 1 октября 2026 года все операторы газораспределительных сетей обязаны формировать платёжки по единому стандарту, разработанному НКРЭКП. Теперь потребители будут видеть четкую структуру начислений, наличие задолженностей или переплат, а также смогут получать счета за газ и его доставку на одном листе.

Важно понимать главный нюанс: две платежки никто не отменял. Вы по-прежнему платите двум разным компаниям – поставщику (например, "Нафтогазу") и местному оператору ГРМ за доставку. Нововведение лишь позволяет печатать эти два отдельных счета на одном листе бумаги для удобства и экономии ресурсов.

Какие скрытые нюансы обнаружились в новых правилах

Эти изменения – не просто прихоть чиновников, а прямое требование Директивы ЕС 2024/1788, которая обязывает газовиков быть максимально прозрачными перед клиентами.

Отныне каждая квитанция строго разделена на четыре блока: идентификационный, расчетный, технический и коммуникационный.

В техническом блоке появилась важная деталь – объем потребленного газа теперь указывается не только в привычных кубометрах, но и в энергетических единицах.

Это позволяет оценить реальное качество и калорийность "голубого топлива", за которое вы платите. Однако эксперты предупреждают о своеобразной "ловушке" для тех, кто решит отказаться от бумажных счетов.

Важно! Если вы перейдете на электронную квитанцию в личном кабинете, вернуться к бумажному формату будет невозможно в течение следующих трех месяцев. Это правило ввели, чтобы компании могли планировать расходы на печать, но для пожилых людей, которые плохо ориентируются в смартфонах, такой эксперимент может стать проблемой.

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Повлияет ли новый формат на стоимость коммунальных услуг

Само по себе изменение внешнего вида документа никоим образом не ударяет по кошельку и не является скрытым повышением цен. Выставление и доставка счета остаются абсолютно бесплатными для потребителя.

Тарифы на газ также остаются стабильными. Для 12 миллионов домохозяйств, которые обслуживает "Нафтогаз Украины", действует тарифный план "Фиксированный" – 7,96 гривны за кубометр, который гарантированно не изменится как минимум до 30 апреля 2027 года.

Что известно об изменениях в коммунальных тарифах

Напомним, что подготовка к этому шагу длилась полгода. НКРЭКП официально приняла постановление № 541 еще 14 апреля 2026 года, дав операторам время до конца сентября на настройку систем и заключение договоров.

Параллельно с изменениями в сфере газоснабжения с 1 октября в Украине вступили в силу льготные тарифы на электроотопление. Домохозяйства с официально зарегистрированными установками будут платить 2,64 гривны за киловатт-час, если уложатся в лимит 2000 киловатт-часов в месяц.