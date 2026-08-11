Що робити, якщо комунальна платіжка прийшла з помилкою

Якщо людина помітила якусь неточність, то це не означає, що слід сплатити рахунок, попри неправильні нарахування, про що в коментарі 24 Каналу пояснила адвокат і керівник Prima Leader Group Діна Дрижакова.

Діна Дрижакова Адвокат та керівник Prima Leader Group Якщо у платіжці за комунальні послуги є помилка, не поспішайте її сплачувати. Зверніться до компанії-постачальника послуги з фотографією поточних показників лічильника та квитанцією, щоб зробити звірку і вимагати офіційний перерахунок суми.

Перший крок – це перевірити показники лічильника. Якщо дані не були передані вчасно, то постачальник нараховує плату за усередненими нормативами. Для цього слід внести актуальні показання. Тоді коригування та перерахунок відбудуться автоматично в наступному розрахунковому місяці.

Якщо показники передані правильно, але сума некоректна, то вже слід перейти до подання офіційної заяви про перерахунок.

Усні звернення або дзвінки до кол-центру не мають юридичної сили та ніде не фіксуються, тому звертатися потрібно виключно в письмовій формі,

– наголосила експертка.

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До заяви потрібно додати докази:

фото лічильника з поточними показниками;

копію суперечливої платіжки та квитанцій про попередні оплати;

скриншоти з особистого кабінету, що підтверджують дату та факт передачі показань.

Наступний етап – офіційно подайте звернення постачальнику. Він зобов’язаний надати письмову відповідь протягом 30 днів.

Подати звернення можна таким чином:

надіслати рекомендований лист з описом вкладення та повідомленням про вручення через "Укрпошту". особисто подати заяву у двох примірниках.

На вашому примірнику працівник компанії повинен поставити штамп із датою, вхідним номером та підписом. Якщо примірник один – обов’язково сфотографуйте документ із позначкою про реєстрацію,

– пояснила Діна Дрижакова.

Якщо компанія визнала помилку, то потрібно вимагати складання офіційного акта звірки розрахунків. Це зафіксує відсутність заборгованості й унеможливить її повторне виникнення в майбутніх періодах.

А коли протягом місяця людина не отримала відповіді або постачальник відмовився робити, то слід звернутися до НКРЕКП (для питань щодо світла та газу) або Держпродспоживслужби (щодо якості та нарахувань за комунальні послуги).

Також можна подати звернення до органів місцевого самоврядування, Офісу Омбудсмана чи до суду.

Нагадаємо, що в Україні наразі фіксують чималу кількість боргів за комуналку. Найбільше боргів – у Харківській області. А найчастіше не сплачують за теплопостачання.

Раніше був чинний мораторій, який забороняв застосовувати штрафи через комунальні борги. Але він не діє від 30 грудня 2023 року.