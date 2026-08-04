У боржників можуть зупиняти надання комунальних послуг

Законодавство передбачає проведення процедури відключення, якщо споживач заборгував певну суму постачальнику комунальних послуг. Проте громадянин має отримати повідомлення про заборгованість та можливе відключення. Про те, кого можуть покарати за борги та чи є винятки під час воєнного стану, розповів адвокат Роман Коган.

За словами експерта, мораторій, що забороняв застосовувати штрафи через комунальні борги більше не діє від 30 грудня 2023 року. Про зміни йдеться в постанові Кабінету Міністрів №1405.

Проте не платити за окремі комунальні послуги дозволяється жителям міст і сіл, де ведуться бойові дії.

Проте важливо зауважити, що в законі немає норми про автоматичне застосування штрафів за наявність комунальних боргів.

Роман Коган Адвокат Якщо комунальне підприємство звернеться до суду, отримає рішення про стягнення заборгованості, а справа буде передана на примусове виконання, боржнику доведеться додатково сплатити виконавчий збір, який, як правило, становить 10% від суми, що підлягає стягненню.

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Роман Коган каже, що не варто чекати, доки комунальники вимкнуть газ, світло, чи воду, навіть якщо користувач упевнений, що заборгованості немає.

Першочергово варто звернутися до комунального підприємства. Важливо показати там квитанції про оплату, а також вимагати проведення звірки розрахунків та усунення можливої помилки.

Якщо ж проти ймовірного боржника справу вже відкрито, то людина має право ознайомитися з її матеріалами та перевірити правомірність. У разі незгоди слід подати до суду свої заперечення та докази.

Незаконне відключення натомість можна скасувати.

Насамперед потрібно зафіксувати факт незаконного відключення, після чого звернутися до комунального підприємства з письмовою вимогою про поновлення надання послуг. Якщо підприємство відмовляється усунути порушення або взагалі не реагує, споживач має право звернутися до суду з вимогою про поновлення надання комунальних послуг,

– зазначив адвокат.

Якщо суд встановить, що відключення здійснено з порушенням вимог законодавства, він може зобов’язати постачальника відновити надання послуг.

До слова, станом на липень 2026 року в Єдиному реєстрі боржників налічується 829,7 тисячі боргів за комунальні послуги. Від початку року їх побільшало. Водночас 60% таких проваджень уже завершені без фактичного стягнення коштів, тобто борги залишилися непогашеними.

Найбільше боргів за комуналку зафіксовано у Харківській області. До лідерів також входять Дніпропетровська та Миколаївська області. Найчастіше українці накопичують борги за теплопостачання, водопостачання, житлове обслуговування, електроенергію та газ.

Борги іноді можуть не завершуватися стягненням коштів через відсутність майна чи доходів, з яких можна було б погасити заборгованість