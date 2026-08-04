Должникам могут приостановить коммунальные услуги

Законодательство предусматривает процедуру отключения, если потребитель задолжал определенную сумму поставщику коммунальных услуг. Однако гражданин должен получить уведомление о задолженности и возможном отключении. О том, кого могут наказать за долги и есть ли исключения во время военного положения, рассказал адвокат Роман Коган.

По словам эксперта, мораторий, запрещавший налагать штрафы за коммунальные долги, больше не действует с 30 декабря 2023 года. Об изменениях говорится в постановлении Кабинета Министров № 1405.

Однако не платить за отдельные коммунальные услуги разрешается жителям городов и сел, где ведутся боевые действия.

Однако важно отметить, что в законе нет нормы об автоматическом наложении штрафов за наличие коммунальных долгов.

Роман Коган Адвокат Если коммунальное предприятие обратится в суд, получит решение о взыскании задолженности, а дело будет передано на принудительное исполнение, должнику придется дополнительно уплатить исполнительный сбор, который, как правило, составляет 10% от суммы, подлежащей взысканию.

Получили предупреждение об отключении или иск из-за коммунальной задолженности: важные шаги

Роман Коган говорит, что не стоит ждать, пока коммунальщики отключат газ, свет или воду, даже если потребитель уверен, что задолженности нет.

В первую очередь следует обратиться в коммунальное предприятие. Важно предъявить там квитанции об оплате, а также потребовать проведения сверки расчетов и устранения возможной ошибки.

Если же в отношении предполагаемого должника дело уже возбуждено, то человек имеет право ознакомиться с его материалами и проверить правомерность. В случае несогласия следует подать в суд свои возражения и доказательства.

Незаконное отключение, в свою очередь, можно отменить.

Прежде всего необходимо зафиксировать факт незаконного отключения, после чего обратиться в коммунальное предприятие с письменным требованием о возобновлении предоставления услуг. Если предприятие отказывается устранить нарушение или вообще не реагирует, потребитель имеет право обратиться в суд с требованием о возобновлении предоставления коммунальных услуг,

– отметил адвокат.

Если суд установит, что отключение произведено с нарушением требований законодательства, он может обязать поставщика возобновить предоставление услуг.

К слову, по состоянию на июль 2026 года в Едином реестре должников насчитывается 829,7 тысячи задолженностей за коммунальные услуги. С начала года их количество увеличилось. В то же время 60 % таких дел уже завершены без фактического взыскания средств, то есть долги остались непогашенными.

Больше всего задолженностей за коммунальные услуги зафиксировано в Харьковской области. В число лидеров также входят Днепропетровская и Николаевская области. Чаще всего украинцы накапливают задолженности за теплоснабжение, водоснабжение, жилищное обслуживание, электроэнергию и газ.

Задолженности иногда могут не завершаться взысканием средств из-за отсутствия имущества или доходов, с помощью которых можно было бы погасить задолженность