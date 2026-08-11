Что делать, если в счете за коммунальные услуги допущена ошибка

Если человек заметил какую-либо неточность, это не означает, что следует оплатить счет, несмотря на неправильные начисления, почему в комментарии 24 Канала объяснила адвокат и руководитель Prima Leader Group Дина Дрижакова.

Дина Дрижакова Адвокат и руководитель Prima Leader Group Если в счете за коммунальные услуги есть ошибка, не спешите его оплачивать. Обратитесь в компанию-поставщика услуг с фотографией текущих показаний счетчика и квитанцией, чтобы провести сверку и потребовать официальный перерасчет суммы.

Первый шаг – это проверить показания счетчика. Если данные не были переданы вовремя, то поставщик начисляет плату по усредненным нормативам. Для этого следует внести актуальные показания. Тогда корректировка и перерасчет произойдут автоматически в следующем расчетном месяце.

Если показания переданы правильно, но сумма неверна, то следует подать официальное заявление о перерасчете.

Устные обращения или звонки в колл-центр не имеют юридической силы и нигде не фиксируются, поэтому обращаться нужно исключительно в письменной форме,

– подчеркнула эксперт.

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К заявлению необходимо приложить доказательства:

фото счетчика с текущими показателями;

копию спорной платежки и квитанций о предыдущих оплатах;

скриншоты из личного кабинета, подтверждающие дату и факт передачи показаний.

Следующий этап – официально подайте обращение поставщику. Он обязан предоставить письменный ответ в течение 30 дней.

Подать обращение можно следующим образом:

отправить заказное письмо с описью вложения и уведомлением о вручении через "Укрпочту". лично подать заявление в двух экземплярах.

На вашем экземпляре сотрудник компании должен поставить штамп с датой, входящим номером и подписью. Если экземпляр один – обязательно сфотографируйте документ с отметкой о регистрации,

– пояснила Дина Дрижакова.

Если компания признала ошибку, то нужно потребовать составления официального акта сверки расчетов. Это зафиксирует отсутствие задолженности и исключит возможность ее повторного возникновения в будущем.

А если в течение месяца человек не получил ответа или поставщик отказался это сделать, то следует обратиться в НКРЭКП (по вопросам электроэнергии и газа) или в Госпродпотребслужбу (по вопросам качества и начислений за коммунальные услуги).

Также можно подать обращение в органы местного самоуправления, Офис омбудсмена или в суд.

Напомним, что в Украине в настоящее время фиксируется немалое количество задолженностей по коммунальным услугам. Больше всего задолженностей – в Харьковской области. А чаще всего не платят за теплоснабжение.

Ранее действовал мораторий, запрещавший налагать штрафы за коммунальные долги. Но с 30 декабря 2023 года он не действует.