Что делать, если в счете за коммунальные услуги допущена ошибка
Если человек заметил какую-либо неточность, это не означает, что следует оплатить счет, несмотря на неправильные начисления, почему в комментарии 24 Канала объяснила адвокат и руководитель Prima Leader Group Дина Дрижакова.
Если в счете за коммунальные услуги есть ошибка, не спешите его оплачивать. Обратитесь в компанию-поставщика услуг с фотографией текущих показаний счетчика и квитанцией, чтобы провести сверку и потребовать официальный перерасчет суммы.
Первый шаг – это проверить показания счетчика. Если данные не были переданы вовремя, то поставщик начисляет плату по усредненным нормативам. Для этого следует внести актуальные показания. Тогда корректировка и перерасчет произойдут автоматически в следующем расчетном месяце.
Если показания переданы правильно, но сумма неверна, то следует подать официальное заявление о перерасчете.
Устные обращения или звонки в колл-центр не имеют юридической силы и нигде не фиксируются, поэтому обращаться нужно исключительно в письменной форме,
– подчеркнула эксперт.
К заявлению необходимо приложить доказательства:
- фото счетчика с текущими показателями;
- копию спорной платежки и квитанций о предыдущих оплатах;
- скриншоты из личного кабинета, подтверждающие дату и факт передачи показаний.
Следующий этап – официально подайте обращение поставщику. Он обязан предоставить письменный ответ в течение 30 дней.
Подать обращение можно следующим образом:
- отправить заказное письмо с описью вложения и уведомлением о вручении через "Укрпочту".
- лично подать заявление в двух экземплярах.
На вашем экземпляре сотрудник компании должен поставить штамп с датой, входящим номером и подписью. Если экземпляр один – обязательно сфотографируйте документ с отметкой о регистрации,
– пояснила Дина Дрижакова.
Если компания признала ошибку, то нужно потребовать составления официального акта сверки расчетов. Это зафиксирует отсутствие задолженности и исключит возможность ее повторного возникновения в будущем.
А если в течение месяца человек не получил ответа или поставщик отказался это сделать, то следует обратиться в НКРЭКП (по вопросам электроэнергии и газа) или в Госпродпотребслужбу (по вопросам качества и начислений за коммунальные услуги).
Также можно подать обращение в органы местного самоуправления, Офис омбудсмена или в суд.
Напомним, что в Украине в настоящее время фиксируется немалое количество задолженностей по коммунальным услугам. Больше всего задолженностей – в Харьковской области. А чаще всего не платят за теплоснабжение.
Ранее действовал мораторий, запрещавший налагать штрафы за коммунальные долги. Но с 30 декабря 2023 года он не действует.