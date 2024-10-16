Що стримує зростання тарифів на електроенергію: розповів експерт

Багато українців турбує питання зростання тарифів на електроенергію. Однак наразі ніхто не має наміру їх підвищувати. Що стримує цей процес, читайте далі.

Що стримує Україну від підвищення тарифу на світло

Розвиток атомної енергетики є ключовим фактором для стримування зростання цін на електроенергію в Україні, заявив економіст Борис Кушнірук, повідомляє РБК-Україна.

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Дев’ять активних енергоблоків атомних електростанцій забезпечують стабільне постачання електроенергії. Проте, майбутній опалювальний сезон і можливі масовані обстріли можуть ускладнити ситуацію.

Зверніть увагу! Експерт наголошує на необхідності збільшення енергоресурсів для відновлення економіки після війни, особливо для великих підприємств.

Водночас Кушнірук висловився про необхідність завершення будівництва енергоблоків на Хмельницькій АЕС. За його оцінками, добудова двох енергоблоків на ХАЕС може бути реалізована за 3 – 4 роки, що сприятиме стабілізації цін на електроенергію та зниженню витрат для населення і бізнесу.