Что сдерживает Украину от повышения тарифа на свет

Развитие атомной энергетики является ключевым фактором для сдерживания роста цен на электроэнергию в Украине, заявил экономист Борис Кушнирук, сообщает РБК-Украина.

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Девять активных энергоблоков атомных электростанций обеспечивают стабильные поставки электроэнергии. Однако, предстоящий отопительный сезон и возможные массированные обстрелы могут осложнить ситуацию.

Обратите внимание! Эксперт отмечает необходимость увеличения энергоресурсов для восстановления экономики после войны, особенно для крупных предприятий.

В то же время Кушнирук высказался о необходимости завершения строительства энергоблоков на Хмельницкой АЭС. По его оценкам, достройка двух энергоблоков на ХАЭС может быть реализована за 3 – 4 года, что будет способствовать стабилизации цен на электроэнергию и снижению затрат для населения и бизнеса.