В Україні подорожчає електроенергія: на скільки зміняться платіжки

Тарифи на електроенергію в Україні продовжать зростати. Наступне підвищення має відбутися у липні та квітні цього року.

Про це повідомили в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Тарифи збільшаться тільки для непобутових споживачів.

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На скільки зміняться платіжки

З 1 січня тариф для непобутових споживачів підвищився до 380,28 грн/МВт-год. Під час наступного підвищення у квітні вартість зміниться на 13% – до 430,25 грн/МВт-год. У липні ціна зросте до 485,1 грн/МВт-год.

Водночас буде встановлено окремий тариф на послуги з передачі електроенергії для підприємств зеленої електрометалургії – 209,42 грн/МВт-год.

Також, НКРЕКП встановила нові тарифи Укренерго на диспетчеризацію:

з 1 січня — до 68,28 грн/МВт-год

з 1 квітня — до 80,87 грн/МВт-год

з 1 липня — до, 95,54 грн/МВт-год

Чи зміняться платіжки для побутових споживачів

Наразі для домогосподарств в Україні діє два тарифи на електроенергію. Якщо щомісячне споживання складає менше 250 кіловат-годину, то тариф становить 1,44 гривні. Якщо понад 250 кіловатів – 1,68 гривні.

Однак, оскільки тарифи незабаром зміняться для непобутових споживачів, незабаром може відбутися підвищення тарифів для усього населення.

Які тарифи можуть побачити українці

Згідно з прогнозами різних експертів, вартість світла для населення може подорожчати приблизно у два рази – з 1,44 до близько 2,5 – 2,7 гривні за кіловат-годину.

За словами першого заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексія Кучеренка, на українців чекають європейські ціни на електроенергію через об'єднання енергетичних, газотранспортних систем.

Нардеп розповідає, що є декілька варіантів підняття цін, а саме: