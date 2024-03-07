Тарифи на воду скоро зростуть: як заощадити на платіжках
Українці платять не тільки за водопостачання, а і за водовідведення. Вартість цих послуг може зрости у деяких областях. Що ж робити для того, щоб зекономити на воді, дізнавався 24 Канал.
Чому тарифи на воду зростуть
30 січня під час засідання НКРЕКП було ухвалено новий розмір тарифів. Основними причинами збільшення тарифів є зростання кількості електроенергії, яка використовується, підвищення зарплат працівників та загальні витрати підприємств.
Читайте також: Приборкали інфляцію: що буде зі споживчими цінами найближчим роком
Відтак, з 1 квітня гуртовий тариф за водопостачання за 1 метр кубічний буде таким:
- "Львівводоканал" – 8,11 гривні;
- "Івано-Франківськводоекотехпром" – 8,11 гривні;
- "Чернівціводоканал" – 9,06 гривні;
- "Дрогобичводоканал" – 12,95 гривні.
А уже з 1 липня тарифи зростуть так:
- "Львівводоканал" – 9,02 гривні;
- "Івано-Франківськводоекотехпром" – 9,02 гривні;
- "Чернівціводоканал" – 10,6 гривні;
- "Дрогобичводоканал" – 15,64 гривні.
Який ще тариф зросте
Окремо НКРЕКП вказали вартість тарифів для певних підприємств без ПДВ. З квітня гуртова ціна за 1 метр кубічний для цих регуляторів складатиме:
- "Львівводоканал" – 2,64 гривні;
- "Івано-Франківськводоекотехпром" – 3,71 гривні;
- "Тернопільводоканал" – 11,57 гривні;
- "Дрогобичводоканал" – 3,64 гривні.
У липні ця вартість зміниться так:
- "Львівводоканал" – 2,74 гривні;
- "Івано-Франківськводоекотехпром" – 4,35 гривні;
- "Тернопільводоканал" – 13,19 гривні;
- "Дрогобичводоканал" – 4,75 гривні.
Як заощадити на платіжках за воду: дієві поради
- Якщо ваша пральна машина завантажена не повністю, тоді вона використовуватиме більше води, ніж зазвичай. Періть лише із максимально завантаженим барабаном.
- Унітаз, який протікає, може витрачати близько 72 000 літрів води на рік, а кран – до 6 000 літрів на місяць. Тому радимо перевіряти на справність усю сантехніку.
- Економна сантехніка, як от унітаз з двома видами змиву, може зберегти вашій сім'ї з 3 осіб до 15 літрів води на день.
- Спробуйте приймати душ швидше. Таким чином за місяць ви зможете заощадити до 500 літрів води.
- Якщо чистите зуби або миєте посуд, то не залишайте відкритим кран. Так вдасться зекономити сотні літрів води – саме стільки піде у каналізацію за 3 хвилини.
- До речі, крани з розпилювачем у ванній та на кухні змиють мило не гірше ніж звичайний кран. А при цьому витратиться води у рази менше.
Як заощаджувати на використанні води / Інфографіка 24 КаналуЗауважте! Аби не переплачувати за платіжками води, варто вчасно передавати показники лічильника: до 28 числа кожного місяця.