Тарифи на воду скоро зростуть: як заощадити на платіжках

Українці платять не тільки за водопостачання, а і за водовідведення. Вартість цих послуг може зрости у деяких областях. Що ж робити для того, щоб зекономити на воді, дізнавався 24 Канал.

Чому тарифи на воду зростуть

30 січня під час засідання НКРЕКП було ухвалено новий розмір тарифів. Основними причинами збільшення тарифів є зростання кількості електроенергії, яка використовується, підвищення зарплат працівників та загальні витрати підприємств.

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Відтак, з 1 квітня гуртовий тариф за водопостачання за 1 метр кубічний буде таким:

"Львівводоканал" – 8,11 гривні;

"Івано-Франківськводоекотехпром" – 8,11 гривні;

"Чернівціводоканал" – 9,06 гривні;

"Дрогобичводоканал" – 12,95 гривні.

А уже з 1 липня тарифи зростуть так:

"Львівводоканал" – 9,02 гривні;

"Івано-Франківськводоекотехпром" – 9,02 гривні;

"Чернівціводоканал" – 10,6 гривні;

"Дрогобичводоканал" – 15,64 гривні.

Який ще тариф зросте

Окремо НКРЕКП вказали вартість тарифів для певних підприємств без ПДВ. З квітня гуртова ціна за 1 метр кубічний для цих регуляторів складатиме:

"Львівводоканал" – 2,64 гривні;

"Івано-Франківськводоекотехпром" – 3,71 гривні;

"Тернопільводоканал" – 11,57 гривні;

"Дрогобичводоканал" – 3,64 гривні.

У липні ця вартість зміниться так:

"Львівводоканал" – 2,74 гривні;

"Івано-Франківськводоекотехпром" – 4,35 гривні;

"Тернопільводоканал" – 13,19 гривні;

"Дрогобичводоканал" – 4,75 гривні.

Як заощадити на платіжках за воду: дієві поради

Якщо ваша пральна машина завантажена не повністю, тоді вона використовуватиме більше води, ніж зазвичай. Періть лише із максимально завантаженим барабаном.

Унітаз, який протікає, може витрачати близько 72 000 літрів води на рік, а кран – до 6 000 літрів на місяць. Тому радимо перевіряти на справність усю сантехніку.

Економна сантехніка , як от унітаз з двома видами змиву, може зберегти вашій сім'ї з 3 осіб до 15 літрів води на день.

, як от унітаз з двома видами змиву, може зберегти вашій сім'ї з 3 осіб до 15 літрів води на день. Спробуйте приймати душ швидше . Таким чином за місяць ви зможете заощадити до 500 літрів води.

. Таким чином за місяць ви зможете заощадити до 500 літрів води. Якщо чистите зуби або миєте посуд, то не залишайте відкритим кран . Так вдасться зекономити сотні літрів води – саме стільки піде у каналізацію за 3 хвилини.

. Так вдасться зекономити сотні літрів води – саме стільки піде у каналізацію за 3 хвилини. До речі, крани з розпилювачем у ванній та на кухні змиють мило не гірше ніж звичайний кран. А при цьому витратиться води у рази менше.

Як заощаджувати на використанні води / Інфографіка 24 Каналу

Аби не переплачувати за платіжками води, варто вчасно передавати показники лічильника: до 28 числа кожного місяця.