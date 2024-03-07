Почему тарифы на воду вырастут
30 января во время заседания НКРЭКУ был принят новый размер тарифов. Основными причинами увеличения тарифов является рост количества электроэнергии, которая используется, повышение зарплат работников и общие расходы предприятий.
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Поэтому, с 1 апреля оптовый тариф за водоснабжение за 1 метр кубический будет таким:
- "Львовводоканал" – 8,11 гривны;
- "Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 8,11 гривны;
- "Черновцыводоканал" – 9,06 гривны;
- "Дрогобычводоканал" – 12,95 гривны.
А уже с 1 июля тарифы вырастут так:
- "Львовводоканал" – 9,02 гривны;
- "Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 9,02 гривны;
- "Черновцыводоканал" – 10,6 гривны;
- "Дрогобычводоканал" – 15,64 гривны.
Какой еще тариф вырастет
Отдельно НКРЭКУ указали стоимость тарифов для определенных предприятий без НДС. С апреля оптовая цена за 1 метр кубический для этих регуляторов будет составлять:
- "Львовводоканал" – 2,64 гривны;
- "Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 3,71 гривны;
- "Тернопольводоканал" – 11,57 гривны;
- "Дрогобычводоканал" – 3,64 гривны.
В июле эта стоимость изменится так:
- "Львовводоканал" – 2,74 гривны;
- "Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 4,35 гривны;
- "Тернопольводоканал" – 13,19 гривны;
- "Дрогобычводоканал" – 4,75 гривны.
Как сэкономить на платежках за воду: действенные советы
- Если ваша стиральная машина загружена не полностью, тогда она будет использовать больше воды, чем обычно. Стирайте только с максимально загруженным барабаном.
- Унитаз, который протекает, может тратить около 72 000 литров воды в год, а кран – до 6 000 литров в месяц. Поэтому советуем проверять на исправность всю сантехнику.
- Экономная сантехника, вроде унитаза с двумя видами смыва, может сохранить вашей семье из 3 человек до 15 литров воды в день.
- Попробуйте принимать душ быстрее. Таким образом за месяц вы сможете сэкономить до 500 литров воды.
- Если чистите зубы или моете посуду, то не оставляйте открытым кран. Так удастся сэкономить сотни литров воды – именно столько уйдет в канализацию за 3 минуты.
- Кстати, краны с распылителем в ванной и на кухне смоют мыло не хуже, чем обычный кран. А при этом потратится воды в разы меньше.
Как экономить на использовании воды / Инфографика 24 Канала