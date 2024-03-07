Почему тарифы на воду вырастут

30 января во время заседания НКРЭКУ был принят новый размер тарифов. Основными причинами увеличения тарифов является рост количества электроэнергии, которая используется, повышение зарплат работников и общие расходы предприятий.

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Поэтому, с 1 апреля оптовый тариф за водоснабжение за 1 метр кубический будет таким:

"Львовводоканал" – 8,11 гривны;

"Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 8,11 гривны;

"Черновцыводоканал" – 9,06 гривны;

"Дрогобычводоканал" – 12,95 гривны.

А уже с 1 июля тарифы вырастут так:

"Львовводоканал" – 9,02 гривны;

"Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 9,02 гривны;

"Черновцыводоканал" – 10,6 гривны;

"Дрогобычводоканал" – 15,64 гривны.

Какой еще тариф вырастет

Отдельно НКРЭКУ указали стоимость тарифов для определенных предприятий без НДС. С апреля оптовая цена за 1 метр кубический для этих регуляторов будет составлять:

"Львовводоканал" – 2,64 гривны;

"Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 3,71 гривны;

"Тернопольводоканал" – 11,57 гривны;

"Дрогобычводоканал" – 3,64 гривны.

В июле эта стоимость изменится так:

"Львовводоканал" – 2,74 гривны;

"Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 4,35 гривны;

"Тернопольводоканал" – 13,19 гривны;

"Дрогобычводоканал" – 4,75 гривны.

Как сэкономить на платежках за воду: действенные советы

Если ваша стиральная машина загружена не полностью, тогда она будет использовать больше воды, чем обычно. Стирайте только с максимально загруженным барабаном.

Унитаз, который протекает, может тратить около 72 000 литров воды в год, а кран – до 6 000 литров в месяц. Поэтому советуем проверять на исправность всю сантехнику.

Экономная сантехника , вроде унитаза с двумя видами смыва, может сохранить вашей семье из 3 человек до 15 литров воды в день.

, вроде унитаза с двумя видами смыва, может сохранить вашей семье из 3 человек до 15 литров воды в день. Попробуйте принимать душ быстрее . Таким образом за месяц вы сможете сэкономить до 500 литров воды.

. Таким образом за месяц вы сможете сэкономить до 500 литров воды. Если чистите зубы или моете посуду, то не оставляйте открытым кран . Так удастся сэкономить сотни литров воды – именно столько уйдет в канализацию за 3 минуты.

. Так удастся сэкономить сотни литров воды – именно столько уйдет в канализацию за 3 минуты. Кстати, краны с распылителем в ванной и на кухне смоют мыло не хуже, чем обычный кран. А при этом потратится воды в разы меньше.

Как экономить на использовании воды / Инфографика 24 Канала

Заметьте! Чтобы не переплачивать по платежкам воды, стоит вовремя передавать показания счетчика: до 28 числа каждого месяца.