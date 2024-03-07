Чому тарифи на воду зростуть

30 січня під час засідання НКРЕКП було ухвалено новий розмір тарифів. Основними причинами збільшення тарифів є зростання кількості електроенергії, яка використовується, підвищення зарплат працівників та загальні витрати підприємств.

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Відтак, з 1 квітня гуртовий тариф за водопостачання за 1 метр кубічний буде таким:

  • "Львівводоканал" – 8,11 гривні;
  • "Івано-Франківськводоекотехпром" – 8,11 гривні;
  • "Чернівціводоканал" – 9,06 гривні;
  • "Дрогобичводоканал" – 12,95 гривні.

А уже з 1 липня тарифи зростуть так:

  • "Львівводоканал" – 9,02 гривні;
  • "Івано-Франківськводоекотехпром" – 9,02 гривні;
  • "Чернівціводоканал" – 10,6 гривні;
  • "Дрогобичводоканал" – 15,64 гривні.

Який ще тариф зросте

Окремо НКРЕКП вказали вартість тарифів для певних підприємств без ПДВ. З квітня гуртова ціна за 1 метр кубічний для цих регуляторів складатиме:

  • "Львівводоканал" – 2,64 гривні;
  • "Івано-Франківськводоекотехпром" – 3,71 гривні;
  • "Тернопільводоканал" – 11,57 гривні;
  • "Дрогобичводоканал" – 3,64 гривні.

У липні ця вартість зміниться так:

  • "Львівводоканал" – 2,74 гривні;
  • "Івано-Франківськводоекотехпром" – 4,35 гривні;
  • "Тернопільводоканал" – 13,19 гривні;
  • "Дрогобичводоканал" – 4,75 гривні.

Як заощадити на платіжках за воду: дієві поради

  • Якщо ваша пральна машина завантажена не повністю, тоді вона використовуватиме більше води, ніж зазвичай. Періть лише із максимально завантаженим барабаном.
  • Унітаз, який протікає, може витрачати близько 72 000 літрів води на рік, а кран – до 6 000 літрів на місяць. Тому радимо перевіряти на справність усю сантехніку.
  • Економна сантехніка, як от унітаз з двома видами змиву, може зберегти вашій сім'ї з 3 осіб до 15 літрів води на день.
  • Спробуйте приймати душ швидше. Таким чином за місяць ви зможете заощадити до 500 літрів води.
  • Якщо чистите зуби або миєте посуд, то не залишайте відкритим кран. Так вдасться зекономити сотні літрів води – саме стільки піде у каналізацію за 3 хвилини.
  • До речі, крани з розпилювачем у ванній та на кухні змиють мило не гірше ніж звичайний кран. А при цьому витратиться води у рази менше.

Як заощаджувати на використанні води / Інфографіка 24 Каналу