Чому зростає вартість водопостачання

У деяких громадах тариф було піднято без погодження з НКРЕКП, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "Мінфін".

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Зверніть увагу! Водовідведення це окремий тариф.

Тарифи на воду відрізняються так:

тариф на водопостачання й водовідведення з використанням внутрішньобудинкових систем, діє для багатоквартирних будинків – послуги надає спеціалізоване підприємство;

тариф водопостачання та водовідведення – діє для колективних споживачів та жителів приватного сектору за умови, що ці особи не займаються господарською діяльністю саме у галузі водопостачання.

Нагадаємо! НКРЕКП хотіла підвищити тарифи ще у липні 2023 року. Показник зростання мав скласти 20 – 30% для більшості водоканалів. Однак, внаслідок негативної реакції уряду, комісія залишила тарифи на рівні 1 січня 2022 року.